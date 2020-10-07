Врачи отчитались о здоровье Трампа в первый день после выписки из больницы

2 октября стало известно, что президент Трамп заразился коронавирусом/ Reuters

Президент США Дональд Трамп, который заразился коронавирусом, на данный момент чувствует себя хорошо и не испытывает проблем со здоровьем.

У Трампа не наблюдается каких-либо симптомов обострения болезни. Об этом заявила пресс-секретарь Трампа Кейли МакЭнани и обнародовала в Twitter официальный релиз медиков о здоровье главы Белого дома.

"Сегодня утром команда врачей президента встретилась с ним в резиденции. Он провел спокойную первую ночь дома, и сегодня он не сообщил о каких-либо симптомах. Его жизненные показатели остаются стабильными, уровень насыщенности кислородом составляет 95-97%", - заявил Шон Конли, врач президента.

twitter.com/PressSec

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