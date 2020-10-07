Врачи отчитались о здоровье Трампа в первый день после выписки из больницы

У президента США не наблюдается каких-либо симптомов обострения коронавирусной болезни.
Президент США Дональд Трамп, который заразился коронавирусом, на данный момент чувствует себя хорошо и не испытывает проблем со здоровьем.
У Трампа не наблюдается каких-либо симптомов обострения болезни. Об этом заявила пресс-секретарь Трампа Кейли МакЭнани и обнародовала в Twitter официальный релиз медиков о здоровье главы Белого дома.
"Сегодня утром команда врачей президента встретилась с ним в резиденции. Он провел спокойную первую ночь дома, и сегодня он не сообщил о каких-либо симптомах. Его жизненные показатели остаются стабильными, уровень насыщенности кислородом составляет 95-97%", - заявил Шон Конли, врач президента.
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Коронавирус у Дональда Трампа – что было ранее:
- 2 октября стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заразился коронавирусной инфекцией.
- Позднее издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что президент США утаил результаты первого теста на коронавирус.
- 4 октября глава аппарата Белого дома Марк Медоуз рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Дональда Трампа. По его словам, в пятницу, 2 октября, президент США чувствовал себя значительно хуже, чем об этом сообщили публично.
- 6 октября Дональд Трамп выписался из госпиталя и вернулся в Белый Дом. В больнице он находился три дня.
Автор: Анна Багрий