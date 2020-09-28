ВС Азербайджана начали широкомасштабное наступление - Минобороны Армении

ВС Азербайджана начали широкомасштабное наступление / Reuters

Война за Нагорный Карабах продолжается. В понедельник, 28 сентября, вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление в районе долины Аракса и на участках Матагис-Талиш, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Об этом сообщает Telegram-канал "Баграмян 26".

По словам представителя Минобороны Армении, армия обороны Арцаха успешно противостоит всем атакам и наносит противнику значительные потери личного состава и техники.

Кроме того, Арцрун Ованнисян сообщил о потерях Азербайджана.

"К этому моменту уничтожено 22 танка и 10 единиц боевой техники. Убиты более 370 военных ВС Азербайджана. У них большое количество раненых. 35 процентов раненых находятся в тяжелом состоянии", - сообщил представитель Минобороны Армении.

Война за Нагорный Карабах – о чем говорилось ранее: