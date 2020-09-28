ВС Азербайджана начали широкомасштабное наступление - Минобороны Армении

У ВС Азербайджана 370 убитых военных. К этому моменту уничтожено 22 танка и 10 единиц боевой техники, заявил представитель Минобороны Армении.
Война за Нагорный Карабах продолжается. В понедельник, 28 сентября, вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление в районе долины Аракса и на участках Матагис-Талиш, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Об этом сообщает Telegram-канал "Баграмян 26".
По словам представителя Минобороны Армении, армия обороны Арцаха успешно противостоит всем атакам и наносит противнику значительные потери личного состава и техники.
Кроме того, Арцрун Ованнисян сообщил о потерях Азербайджана.
"К этому моменту уничтожено 22 танка и 10 единиц боевой техники. Убиты более 370 военных ВС Азербайджана. У них большое количество раненых. 35 процентов раненых находятся в тяжелом состоянии", - сообщил представитель Минобороны Армении.
Война за Нагорный Карабах – о чем говорилось ранее:
- Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.
- Кабмин Армении ввел военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию из-за событий в Карабахе.
- Позже Азербайджан также принял решение с 28 сентября ввести военное положение на территории страны. В государстве будет действовать комендантский час.
- В НАТО призвали стороны договориться мирным путем. Также США обратились к Баку и Еревану. Вашингтон призвал стороны вернуться к переговорам в рамках группы ОБСЕ.
- Президент Турции Реджэп Тайип Эрдоган заявил, что настало время прекратить военную оккупацию Арменией принадлежащей Азербайджану территории Нагорного Карабаха. Ереван должен оставить земли Баку и прекратить боевые действия.
- Члены российских частных военных компаний (ЧВК) выразили готовность отправиться в Нагорный Карабах воевать на стороне Армении.