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Все было напрасно: эксперт рассказал о проблемах Северного потока-2 в Дании

1 января 2021, 02:42
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Россия может не достроить трубопровод в обход Украины, считает эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.

Северный поток 2
Северный поток-2 вряд ли достроят / Reuters

России скорее всего не удастся достроить трубопровод Северный поток-2. Единственное, что останется – это следить за тем, чтобы труба не представляла опасности.

Такое мнение высказал эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин в интервью Kosatka.Media.

По его словам, в море сейчас ходит баржа Фортуна, которая, судя по всему, укладывает часть Северного потока-2 на глубине, на которой разрешается работать американскими санкциями.

"Это глубина 100 футов, где-то до 30 метров. Но на большей глубине, скорее всего, Дания не позволит работать", - считает Крутихин.

Эти работы из-за санкций невозможно сертифицировать, застраховать и оказывать техническую поддержку.

"Так что есть огромный шанс, что труба не будет достроена и все было напрасно. Никак больше использовать эту трубу нельзя. Были фантастические предположения, что от магистрали можно сделать отвод и пустить газ в Калининград, но это несерьезный проект, он никоим образом не оправдывает строительство этой трассы", – отметил эксперт.

Крутихин добавил, что в течение года Газпром проводил операции по укреплению уложенной трубы - размещал сверху балласт, чтобы она не всплыла и не помешала судоходству.

"Ремонтные работы и работы по обеспечению безопасности разрешаются американским законом о санкциях. Поэтому, единственное, что будут делать - это будут следить, чтобы труба не представляла опасности", - резюмировал он.

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Северный поток-2 - что нужно знать:

Северный поток-2 пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует Газпром в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Северный поток-2 на данный момент достроен на 95%.

Строительство газопровода Северный поток-2 было прервано в декабре прошлого года после введения санкций со стороны США.

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют строительство газопровода. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа.

Украина же лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства СП-2.

Строительство Северного потока-2 – последние новости:

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