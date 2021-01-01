Все было напрасно: эксперт рассказал о проблемах Северного потока-2 в Дании

Россия может не достроить трубопровод в обход Украины, считает эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
России скорее всего не удастся достроить трубопровод Северный поток-2. Единственное, что останется – это следить за тем, чтобы труба не представляла опасности.
Такое мнение высказал эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин в интервью Kosatka.Media.
По его словам, в море сейчас ходит баржа Фортуна, которая, судя по всему, укладывает часть Северного потока-2 на глубине, на которой разрешается работать американскими санкциями.
"Это глубина 100 футов, где-то до 30 метров. Но на большей глубине, скорее всего, Дания не позволит работать", - считает Крутихин.
Эти работы из-за санкций невозможно сертифицировать, застраховать и оказывать техническую поддержку.
"Так что есть огромный шанс, что труба не будет достроена и все было напрасно. Никак больше использовать эту трубу нельзя. Были фантастические предположения, что от магистрали можно сделать отвод и пустить газ в Калининград, но это несерьезный проект, он никоим образом не оправдывает строительство этой трассы", – отметил эксперт.
Крутихин добавил, что в течение года Газпром проводил операции по укреплению уложенной трубы - размещал сверху балласт, чтобы она не всплыла и не помешала судоходству.
"Ремонтные работы и работы по обеспечению безопасности разрешаются американским законом о санкциях. Поэтому, единственное, что будут делать - это будут следить, чтобы труба не представляла опасности", - резюмировал он.
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Северный поток-2 - что нужно знать:
Северный поток-2 пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует Газпром в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Северный поток-2 на данный момент достроен на 95%.
Строительство газопровода Северный поток-2 было прервано в декабре прошлого года после введения санкций со стороны США.
Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года.
Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют строительство газопровода. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа.
Украина же лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства СП-2.
Строительство Северного потока-2 – последние новости:
- 11 декабря строительство газопровода Северный поток-2 стартовало в территориальных водах Германии. Работы возобновились спустя год после того, как они были остановлены в связи с санкциями США.
- 28 декабря стало известно о том, что компания Nord Stream 2 AG практически завершила строительные работы в немецкой исключительной экономической зоне.
- По данным Bloomberg, строительство российского газопровода Северный поток-2 планируют завершить до конца 2021 года. После того как участок трубопровода был достроен в территориальных водах Германии, остается 157-километровый отрезок в акватории Дании.
- Строительство участка СП-2 в Дании планируют начать 15 января 2021 года.
- Как утверждает российский эксперт Игорь Юшко, газопровод Северный поток-2 все-таки будет достроен даже в том случае, если Вашингтон введет санкции. Причем американцы, полагает он, не успеют официально оформить все процедуры в срок.
- Ряд других российских экспертов считают, что газопровод СП-2 будет достроен до середины 2021 года.
- 29 декабря Палата представителей Конгресса США преодолела вето президента Трампа на оборонный бюджет на 2021 год, в который включены санкции против двух российских газопроводов – Северный поток-2 и Турецкий поток.