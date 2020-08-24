"Всё идет от Украины": Киев и Минск приблизили протесты в России – эксперт

Майдан в России неизбежен: как связаны протесты в России и Беларуси / Reuters

Вслед за протестами в Беларуси начнутся и протесты в России, прогнозирует политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк.

"…логика развития кризиса постсоветского авторитарного государства свидетельствует о том, что в условиях открытого общества, когда есть интернет и определенные блага, держать людей под авторитарным колпаком довольно трудно. И одно дело, когда у власти есть ресурсы, чтобы покупать лояльность народа, а совсем другое – когда таких ресурсов нет", – констатировал он во время чата на Главреде.

Опираясь на воспоминания своих друзей, эксперт рассказал, что недовольство Лукашенко в Беларуси продолжается с 2014 года, когда была революция в Украине, а россияне захватили Крым и Донбасс, и Запад ввел санкции против России.

Читайте такжеПутин смертельно напуган протестами в Беларуси"Санкции автоматически привели и к уменьшению доходов в Беларусь из РФ. Когда Россия могла вкладывать деньги в Беларусь, белорусские власти получала средства, которые направляла на дотации, субвенции, субсидии, все имели работу и жили хорошо. После 2014-го этот "кран" начал закрываться, потому что россиянам самим не хватило денег, поэтому они начали переходить к более прагматичной модели расчетов с белорусами", – пояснил Октисюк.

Именно поэтому белорусы считают, что то, что сейчас происходит и в России, и в Беларуси, и в Центральной Азии – это все из Украины, добавил аналитик: так как из-за событий в Украине Россия попала под санкции, и эти санкции очень сократили ее способности.

Читайте такжеЭксперт назвал организаторы протестов в Беларуси"Если Путин пойдет на создание союзного государства, то санкции никто не будет отменять. Начнется движение этого государства в сторону Китая, и здесь будет проходить граница между китайскими и европейскими интересами, а по центру между ними будет проамериканский буфер (Междуморья – страны Балтии, Польша и Украина). То есть мы будем буферной зоной, которая будет блокировать распространение российско-китайского влияния на Европу", – резюмировал Октисюк.

Ранее глава РФ Владимир Путин рассказал, какие проблемы у России из-за западных санкций. Он признал, что санкции, которые ввели западные страны против РФ из-за аннексии Крыма, создают массу проблем.

Напомним, в Кремле рассказали, кто управляет митингами в Беларуси. Песков также прокомментировал связи Кремля с Координационным советом оппозиции Беларуси.

Как сообщалось, сначала Лукашенко обвинил ЕС, Украину и Зеленского в беспорядках в Беларуси. Он заявил, что Украина и страны ЕС якобы продолжают финансировать события в Беларуси.

Позднее Лукашенко обвинил США в подготовке "заварушки" в Беларуси. Европейцы все делают так, как говорят Штаты, утверждает Лукашенко.