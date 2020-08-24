УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Всё идет от Украины": Киев и Минск приблизили протесты в России – эксперт

24 августа 2020, 18:56

Недовольство Лукашенко в Беларуси продолжается с 2014 года, когда была революция в Украине, а россияне захватили Крым и Донбасс, рассказал эксперт.

Майдан в России неизбежен: как связаны протесты в России и Беларуси
Майдан в России неизбежен: как связаны протесты в России и Беларуси / Reuters

Вслед за протестами в Беларуси начнутся и протесты в России, прогнозирует политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк.

"…логика развития кризиса постсоветского авторитарного государства свидетельствует о том, что в условиях открытого общества, когда есть интернет и определенные блага, держать людей под авторитарным колпаком довольно трудно. И одно дело, когда у власти есть ресурсы, чтобы покупать лояльность народа, а совсем другое – когда таких ресурсов нет", – констатировал он во время чата на Главреде.

Опираясь на воспоминания своих друзей, эксперт рассказал, что недовольство Лукашенко в Беларуси продолжается с 2014 года, когда была революция в Украине, а россияне захватили Крым и Донбасс, и Запад ввел санкции против России.

Читайте такжеПутин смертельно напуган протестами в Беларуси"Санкции автоматически привели и к уменьшению доходов в Беларусь из РФ. Когда Россия могла вкладывать деньги в Беларусь, белорусские власти получала средства, которые направляла на дотации, субвенции, субсидии, все имели работу и жили хорошо. После 2014-го этот "кран" начал закрываться, потому что россиянам самим не хватило денег, поэтому они начали переходить к более прагматичной модели расчетов с белорусами", – пояснил Октисюк.

Именно поэтому белорусы считают, что то, что сейчас происходит и в России, и в Беларуси, и в Центральной Азии – это все из Украины, добавил аналитик: так как из-за событий в Украине Россия попала под санкции, и эти санкции очень сократили ее способности.

Читайте такжеЭксперт назвал организаторы протестов в Беларуси"Если Путин пойдет на создание союзного государства, то санкции никто не будет отменять. Начнется движение этого государства в сторону Китая, и здесь будет проходить граница между китайскими и европейскими интересами, а по центру между ними будет проамериканский буфер (Междуморья – страны Балтии, Польша и Украина). То есть мы будем буферной зоной, которая будет блокировать распространение российско-китайского влияния на Европу", – резюмировал Октисюк.

Ранее глава РФ Владимир Путин рассказал, какие проблемы у России из-за западных санкций. Он признал, что санкции, которые ввели западные страны против РФ из-за аннексии Крыма, создают массу проблем.

Напомним, в Кремле рассказали, кто управляет митингами в Беларуси. Песков также прокомментировал связи Кремля с Координационным советом оппозиции Беларуси.

Как сообщалось, сначала Лукашенко обвинил ЕС, Украину и Зеленского в беспорядках в Беларуси. Он заявил, что Украина и страны ЕС якобы продолжают финансировать события в Беларуси.

Позднее Лукашенко обвинил США в подготовке "заварушки" в Беларуси. Европейцы все делают так, как говорят Штаты, утверждает Лукашенко.

Анатолий Октисюк протесты в Беларуси новости Беларуси новости России протесты в России
Сейчас вы просматриваете новость «"Всё идет от Украины": Киев и Минск приблизили протесты в России – эксперт». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

20:28
Гороскоп всех знаков Зодиака на 25 августа: оживление зла, потеря удачи и подарки судьбы
20:21
Лукашенко поздравил Зеленского с Днем независимости Украины
20:06
"Никто такого не делал": Зеленский допустил окончание войны на Донбассе до конца года Видео
20:01
Чем отравили Навального: биохимик всё разложил по полочкам Видео
19:40
Не все довольны: партия Трампа определилась с кандидатом в президенты США Видео
19:31
В Беларуси Алексиевич вызвали на допрос по делу о попытке захвата власти Видео
19:29
Зеленский рассказал, когда пройдут переговоры с Меркель, Макроном и Путиным по Донбассу Видео
19:19
День независимости Украины 2020: Бумбокс и Океан Эльзы устроили скандал из-за песен Видео
18:56
"Всё идет от Украины": Киев и Минск приблизили протесты в России – эксперт Видео
18:49
В ЕС анонсировали пересмотр сотрудничества с Украиной: названа причина Видео
18:37
Ким Чен Ын впал в кому – СМИ
18:17
Заставим провести парад: Порошенко раскритиковал концерт ко Дню независимости Видео
18:03
Навальный был отравлен – клиника Шарите Видео
17:38
Кучма рассказал о едва не произошедшей войне с Россией в 2003 году
17:20
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор: о чем договорились политики Видео
17:03
Кравчук рассказал, на какие компромиссы готова Украина ради возвращения Донбасса Видео
17:00
Запрет маршруток в Украине: как и по какой цене украинцам добираться на работу Видео
16:58
Кравчук рассказал, будут ли переговоры с "Л/ДНР" по Донбассу Видео
16:42
"Забудем, что такое секс": Лолита захотела домогательств для женщин 50+
16:34
Лукашенко не отдаст власть без крови мнение
16:24
"Это опасно": Россия поднимет бунт на Донбассе из-за миротворцев – Кравчук Видео
16:08
Кравчук рассказал, помогут ли Минские соглашения добиться мира на Донбассе Видео
15:55
Зрада по-мински: Коля Лукашенко надел вражескую экипировку Видео
15:45
Оппозиция Беларуси объявила о новой инициативе по сокрушению режима Лукашенко Видео
15:44
Уголовного дела нет: в России закрыли глаза на ситуацию с Навальным Видео
15:10
Украина победит COVID-19: Зеленский сделал обнадеживающий прогноз Видео
15:00
"Были подозрительные случаи": в Германии заявили, что Навального могли отравить Видео
14:37
"Формула Штайнмайера" и передача границы: названы условия встречи глав МИД в Нормандском формате Видео
14:36
В Кремле высказались об адекватности Лукашенко Видео
14:31
Лукашенко заявил, что протесты портят ситуацию с коронавирусом Видео
14:22
"Серп и молот всем в зад": Джигурда пришел на суд поддержать Ефремова
14:00
"Народ должен сделать выбор": в МИД рассказали, с кем Украина будет работать в Беларуси Видео
13:53
"Договорняк с РФ для него важнее": Турчинов ответил Зеленскому
13:47
Чужие самолеты в небе: Литва выдвинула ответное обвинение против Беларуси Видео
13:30
Укололся и забылся: в Киеве таксист вколол вещество и поехал на вызов
13:18
В Кремле рассказали, кто управляет митингами в Беларуси Видео
13:07
В Кремле впервые высказались о транспортировке Навального в Берлин Видео
12:52
Шмыгаль рассказал, ждать ли украинцам доллар по 29
12:48
В Минске схватили лидеров штаба оппозиции: видео беспредела Видео
12:36
Клинику Шарите, где лежит Навальный, закрыли для СМИ Видео
12:31
День Незалежності України 2020 – привітання та листівки зі святом
12:19
Зеленский сделал Михалка и DZIDZIO заслуженными артистами Видео
12:08
Беларусь заявила, что Литва вторглась в ее воздушное пространство Видео
12:06
Ревизор нашел хостел с камерами наблюдения в Харькове Видео
12:00
В Киеве закрыли метро "Крещатик": что происходит
11:42
"Ж*да ждет гилляка": на Тернопольщине депутат от Ляшко антисемитски спародировал Черемшину Видео
11:24
Лукашенко потребовал увольнять непокорных учителей Видео
11:03
Лукашенко нарывается на войну на два фронта мнение
11:02
В ЕС рассказали, есть ли планы превратить Беларусь во вторую Украину
11:01
Празднование Дня Независимости 2020: как пройдет и куда пойти
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять