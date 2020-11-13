"Все кончено": у Трампа раскрыли новую стратегию после выборов в США

Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп все больше осознает, что итоги президентских выборов будут не в его пользу.

В ходе встречи в Белом доме Трамп имел беседу с несколькими советниками, многие из которых откровенно заявили, что шансы изменить результат выборов с помощью судебной волокиты крайне низкие, пишет The New York Times.

"Он знает, что все кончено", - сказал изданию один из советников.

В то же время подчеркивается, что после официального объявления об избрани Джо Байдена президентом, Трамп может вскоре объявить о своем плане баллотироваться в Белый дом в 2024 году.

В то же время приближенные к Трампу подтвердили, что у президента США нет более широкой стратегии, чтобы продолжать отрицать результаты выборов в нескольких ключевых штатах.

В свою очередь Трамп надеется сохранить поддержку своего электората, размышляя над своей деятельностью после того, как покинет Овальный кабинет.

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