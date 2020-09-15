Все решилось в первые часы: в РФ объяснили, что спасло Навальному жизнь

В Омске врачи сразу же ввели впавшему в кому блогеру атропин, напомнил Павел Шумихин.
Отравленного российского оппозиционера Алексея Навального спасла целая цепочка счастливых обстоятельств.
С таким утверждением согласен кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин, сообщает ИА REGNUM.
Отмечается, что среди событий, спасших жизнь Навальному — быстрая реакция пилотa, который экстренно посадил самолет, a также врачей в Омске, которые сразу же ввели впавшему в кому блогеру атропин.
"Во-первых, при поступлении отсутствовал какой-либо диагноз, что немалым образом препятствует назначению должной лекарственной терапии. Во-вторых, действовать медработникам приходилось в условиях беспрецедентного давления со стороны СМИ и общественности. Известно, что такие ситуации могут крайне негативно отражаться на психологическом состоянии врачей и на качестве лечения", - отметил врач.
По его мнению, всё решали первые часы с момента поступления отравленного Навального в больницу.
"Навряд ли в приемном покое больницы находились светила отечественной медицины. Жизнь Навального была спасена благодаря быстрым и грамотным действиям обычной дежурной смены", - добавил Шумихин.
Читайте такжеОтравление Навального убийственным Новичком: в ФРГ сделали громкое заявление
Ранее один из разработчиков Новичка, доктор химических наук Вил Мирзаянов рассказал о том, какое вещество могло использоваться при отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.
Ученый не исключает, что Навальный пострадал в результате воздействия вещества группы Новичок под кодовым названием А-242.
- 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.
- Позднее Навального эвакуировали в Германию, где стало известно о том, что его отравили ядом Новичок. Навального уже вывели из состояния комы.