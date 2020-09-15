Все решилось в первые часы: в РФ объяснили, что спасло Навальному жизнь

Алексей Навальный / Reuters

Отравленного российского оппозиционера Алексея Навального спасла целая цепочка счастливых обстоятельств.

С таким утверждением согласен кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин, сообщает ИА REGNUM.

Отмечается, что среди событий, спасших жизнь Навальному — быстрая реакция пилотa, который экстренно посадил самолет, a также врачей в Омске, которые сразу же ввели впавшему в кому блогеру атропин.

"Во-первых, при поступлении отсутствовал какой-либо диагноз, что немалым образом препятствует назначению должной лекарственной терапии. Во-вторых, действовать медработникам приходилось в условиях беспрецедентного давления со стороны СМИ и общественности. Известно, что такие ситуации могут крайне негативно отражаться на психологическом состоянии врачей и на качестве лечения", - отметил врач.

По его мнению, всё решали первые часы с момента поступления отравленного Навального в больницу.

"Навряд ли в приемном покое больницы находились светила отечественной медицины. Жизнь Навального была спасена благодаря быстрым и грамотным действиям обычной дежурной смены", - добавил Шумихин.

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Ранее один из разработчиков Новичка, доктор химических наук Вил Мирзаянов рассказал о том, какое вещество могло использоваться при отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Ученый не исключает, что Навальный пострадал в результате воздействия вещества группы Новичок под кодовым названием А-242.