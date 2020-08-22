"Всех не пересажаешь": Беларусь охватили новые масштабные акции протеста

В Минске проходят новые акции протеста / tut.by

В Беларуси продолжаются масштабные акции протеста, которые разгорелись в стране из-за несогласия с официальными результатами президентских выборов.

В субботу, 22 августа, в Беларуси антиправительственные акции проходили по всей стране.

В центре Минска состоялся многолюдный митинг. Люди держали в руках плакаты с критикой режима президента Александра Лукашенко. На одном из плакатов, в частности, было написано "Всех не пересажаешь".

При этом, проходя мимо здания КГБ, люди скандировали "Свободу!" и "Трибунал!".

В то же время на площади Независимости проходит митинг, во время которого его участники подходят к установленному там организаторами микрофону и рассказывают о своих инициативах.

В Минске проходят новые акции протеста / tut.by

Кроме того, в столице Беларуси противники Лукашенко устроили автопробег солидарности. Его участники приветственно сигналили в адрес протестующих, многие разместили на авто бело-красно-белые национальные флаги.

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Как отмечают оппозиционные белорусские ресурсы, в Минске в шествии принимали участие не менее трех тысяч человек.

Отметим, что ранее белорусская оппозиция анонсировала новые масштабные выступления на воскресенье, 23 августа.

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Организаторі акции заявили о том, что люди будут собираться в спальных районах и организованно идти в центр Минска.