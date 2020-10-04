Вспышка COVID-19 в Белом доме: стало известно, как Трамп подхватил вирус

Дональд Трамп / Reuters

Высокопоставленный чиновник администрации президента США рассказал о том, каким образом Дональд Трамп мог заразиться коронавирусом.

Об этом идет речь в сообщении CNN.

По словам источника, вспышка коронавируса в Белом доме, по всей вероятности, началась с мероприятия в Розовом саду.

Собеседник уточнил, что вспышка COVID-19 может быть связана с объявлением кандидата на должность судьи Верховного суда на прошлой неделе.

"Это [заражение коронавирусом] могло прийти с [Капитолийского] холма. Следующей важной проблемой будет обеспечение безопасности Капитолийского холма и защиты законодателей", — сказал источник.

Читайте такжеБольного Трампа срочно подключили к кислороду: опубликованы неожиданные кадры

Напомним, источник агентства Reuters, знакомый с ситуацией вокруг заболевания Трампа, сообщил, что президент США пока не находится на четком пути к выздоровлению.

Источник добавил, что некоторые из показателей жизнедеятельности Трампа за последние 24 часа вызывают серьезное беспокойство.