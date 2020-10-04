Вспышка COVID-19 в Белом доме: стало известно, как Трамп подхватил вирус

Коронавирус пришел в Белый дом с Капитолийского холма.
Высокопоставленный чиновник администрации президента США рассказал о том, каким образом Дональд Трамп мог заразиться коронавирусом.
Об этом идет речь в сообщении CNN.
По словам источника, вспышка коронавируса в Белом доме, по всей вероятности, началась с мероприятия в Розовом саду.
Собеседник уточнил, что вспышка COVID-19 может быть связана с объявлением кандидата на должность судьи Верховного суда на прошлой неделе.
"Это [заражение коронавирусом] могло прийти с [Капитолийского] холма. Следующей важной проблемой будет обеспечение безопасности Капитолийского холма и защиты законодателей", — сказал источник.
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Напомним, источник агентства Reuters, знакомый с ситуацией вокруг заболевания Трампа, сообщил, что президент США пока не находится на четком пути к выздоровлению.
Источник добавил, что некоторые из показателей жизнедеятельности Трампа за последние 24 часа вызывают серьезное беспокойство.
- 2 октября президент США Доналд Трамп заявил, что у него и его жены положительный тест на коронавирус.
- Впоследствии руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщил, что у Трампа "легкие симптомы" COVID-19, но он остается на работе.
- Трамп лечится в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида и собирается работать из него удаленно.
- Он заболел в самый разгар предвыборной гонки, после скандальных дебатов со своим соперником Джо Байденом.