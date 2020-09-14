Встреча Путина с Лукашенко: Тихановская выдвинула обвинение президенту РФ

Светлана Тихановская / Reuters

Лидер белорусской объединенной оппозиции Светлана Тихановская сделала заявление перед встречей президента России Владимира Путина с Александром Лукашенко.

Об этом идет речь в сообщении Telegram-канала Пул первой.

При этом Тихановская выразила сожаление, что Путин решил проводить переговоры с Лукашенко, которого она назвала "нелегитимным узурпатором".

"Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом", - подчеркнула Тихановская.

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Как известно, 14 сентября Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Россию. В городе Сочи он встретится с главой Кремля Владимиром Путиным. Переговоры Путина и Лукашенко состоятся в формате "один на один".