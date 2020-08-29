"Встреча с Лукашенко": "вагнеровец" рассказал, почему членов ЧВК передали России

Членов ЧВК Вагнера передали России после встречи с сыном Лукашенко, сообщил "вагнеровец" / Скриншот

Якобы один из более 30 членов частной военной компании Вагнера, которых задерживали в Беларуси, сказал, что белорусский президент Александр Лукашенко решил отпустить вагнеровцев в Россию, поскольку в белорусское государство не приехали генпрокуроры РФ и Украины.

Задержанные члены ЧВК Вагнера находились в Жодино в тюрьме №8, а о решении выдать их России сообщил один из сыновей Лукашенко в присутствии высокопоставленного силовика, рассказал мужчина в интервью WarGonzo, которое опубликовано в YouTube.

По словам собеседника, в тюрьме к сыну Лукашенко привели нескольких вагнеровцев, в частности, и его.

"Товарищ Лукашенко заявил, что, так как не приехал генпрокурор российской федерации и генпрокурор Украины, вот, было принято решение президентом республики Беларусь вас вернуть на родину", – сказал он

"Вагнеровец" добавил, что потом всех задержанных членов ЧВК посадили в автобус и довезли до белорусско-российской границы и передали российским силовикам.

Мужчина сказал, что в РФ членов ЧВК Вагнера отправили на двухнедельный карантин, они находились в подмосковном санатории.

Читайте такжеСтало известно, почему Венедиктова не поехала в Беларусь по делу о выдаче Украине боевиков ЧВК ВагнераНапомним, 29 июля в Беларуси сообщили, что задержали более 30 вагнеровцев. СМИ писали, что все задержанные – граждане России.

Украина попросила выдать ей членов ЧВК, которых в стране подозревают в осуществлении террористической деятельности. Белорусская сторона 14 августа передала задержанных России.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение Беларуси выдать РФ вагнеровцев, мягко говоря, несправедливо и несоответствует духу украинско-белорусских отношений.