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Встреча Зеленского с премьером Джонсоном - какие решения приняты

8 октября 2020, 17:22

Продолжается официальный визит президента Украины в Великобританию.

Зеленский, Джонсон
Владимир Зеленский и Борис Джонсон / сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в Лондоне (в рамках визита в Великобританию) подписал двустороннее соглашение с британским премьер-министром Борисом Джонсоном о свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое в первую очередь предусматривает увеличение сотрудничества в сфере безопасности.

Об этом сообщается на официальном интернет-портале президента.

Более подробно о новом договоре Украины и Великобритании на своей странице в соцсети Facebook рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам дипломата, договор предусматривает увеличение торговли между странами, привлечение британских инвестиций в Украину и увеличение сотрудничества в сфере безопасности. Кроме того, президент Зеленский обсуждал с премьером Борисом Джонсоном доступ к вакцине от Covid-19, которую сейчас разрабатывают тамошние ученые.

Кулеба также рассказал, что отдельно руководители стран говорили о вступлении Украины в Североатлантический альянс (НАТО).

"Президент был очень четок. Он сказал, что Украине нужен план действий по членству и членство в НАТО будет способствовать украинской безопасности и обороне", - заявил он.

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Зеленский в Великобритании - что было ранее:

  • Президент Украины вместе с супругой Еленой встретились с принцем Уильямом и его супругой герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон.
  • Встреча прошла прямо в главной резиденции британской королевской семьи - Букингемском дворце.

НАТО Владимир Зеленский новости Великобритании Борис Джонсон Дмитрий Кулеба новости Украины
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