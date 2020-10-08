Встреча Зеленского с премьером Джонсоном - какие решения приняты

Владимир Зеленский и Борис Джонсон / сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в Лондоне (в рамках визита в Великобританию) подписал двустороннее соглашение с британским премьер-министром Борисом Джонсоном о свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое в первую очередь предусматривает увеличение сотрудничества в сфере безопасности.

Об этом сообщается на официальном интернет-портале президента.

Более подробно о новом договоре Украины и Великобритании на своей странице в соцсети Facebook рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам дипломата, договор предусматривает увеличение торговли между странами, привлечение британских инвестиций в Украину и увеличение сотрудничества в сфере безопасности. Кроме того, президент Зеленский обсуждал с премьером Борисом Джонсоном доступ к вакцине от Covid-19, которую сейчас разрабатывают тамошние ученые.

Кулеба также рассказал, что отдельно руководители стран говорили о вступлении Украины в Североатлантический альянс (НАТО).

"Президент был очень четок. Он сказал, что Украине нужен план действий по членству и членство в НАТО будет способствовать украинской безопасности и обороне", - заявил он.

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Зеленский в Великобритании - что было ранее: