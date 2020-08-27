Вторжение в Беларусь: у Тихановской ответили на угрозу Путина

Владимир Путин заявил о готовности ввести силовиков РФ в Беларусь / Reuters

В Координационном совете белорусской оппозиции, созданном по инициативе Светланы Тихановской, оценили заявление президента РФ Владимира Путина о возможности использования российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

Белорусские оппозиционеры подчеркнули, что формирование на территории РФ группировок для использования на территории Беларуси противоречит международному праву, говорится в заявлении совета.

"Высказываем сожаление, что по запросу действующего президента, который должен выступать гарантом Конституции, в Российской Федерации сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для их использования на территории Беларуси", - говорится в документе.

В Координационном совете добавили, что происходящее в Беларуси является внутренним делом страны, при этом внешнее вмешательство в любой форме недопустимо, а проблемы внутреннего политического кризиса должны решаться исключительно в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами без внешнего вмешательства.

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Напомним, Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

По его словам, Александр Лукашенко попросил сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов, которых могут перебросить для разгона демонстрантов.

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Ранее Александр Лукашенко заявил, что Москва в рамках договоренностей с Минском может оказать всестороннюю военную помощь его режиму по первому требованию.