Ввод войск РФ в Беларусь: Тихановская оценила сценарий агрессии Москвы

Светлана Тихановская / Reuters

Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская оценила вероятность вторжения российской армии в Беларусь.

В интервью Радио Свобода она подчеркнула, что в этом нет необходимости для россиян.

Белорусская оппозиционерка напомнила, что революция в Беларуси проходит мирно. Кроме того, по ее мнению, на сегодня можно говорить о снижении активной поддержки Александра Лукашенко со стороны Российской Федерации.

"Я очень сомневаюсь в каком-либо вторжении. Потому что нет необходимости. У нас никоим образом не идет речь о геополитике. Наша борьба направлена против одного человека - против режима и диктатуры. Поэтому никакой необходимости в этом нет. У нас - абсолютно мирная революция, против кого какие войска вводить?", - добавила Тихановская.

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Ранее Тихановская заявила о том, что хотела бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, оппоненты Александра Лукашенко стремятся быть в контакте с Россией как важным государством-соседом.

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