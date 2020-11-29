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Ввод войск РФ в Беларусь: Тихановская оценила сценарий агрессии Москвы

29 ноября 2020, 11:27

Революция в Беларуси проходит мирно, напомнила Светлана Тихановская.

Тихановская
Светлана Тихановская / Reuters

Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская оценила вероятность вторжения российской армии в Беларусь.

В интервью Радио Свобода она подчеркнула, что в этом нет необходимости для россиян.

Белорусская оппозиционерка напомнила, что революция в Беларуси проходит мирно. Кроме того, по ее мнению, на сегодня можно говорить о снижении активной поддержки Александра Лукашенко со стороны Российской Федерации.

"Я очень сомневаюсь в каком-либо вторжении. Потому что нет необходимости. У нас никоим образом не идет речь о геополитике. Наша борьба направлена против одного человека - против режима и диктатуры. Поэтому никакой необходимости в этом нет. У нас - абсолютно мирная революция, против кого какие войска вводить?", - добавила Тихановская.

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Ранее Тихановская заявила о том, что хотела бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, оппоненты Александра Лукашенко стремятся быть в контакте с Россией как важным государством-соседом.

Протесты в Беларуси: что известно

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
  • После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
  • В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.
  • 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
  • 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.
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