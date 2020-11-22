Ввод войск Турции в Азербайджан: Анкара сообщила детали пакта по Карабаху

Турция в скором времени приступит к переброске военных в Азербайджан.
Турецкие военные специалисты будут действовать в совместном с РФ Мониторинговом центре по Нагорному Карабаху в течении одного года.
Об этом сообщает турецкой агентство Анадолу со ссылкой на министерство обороны Турции.
"Работа наших военных в совместном с Россией центре продлится один год", - говорится в сообщении оборонного ведомства Турции.
Накануне турецкий министр обороны Хулуси Акар сообщил, что Турция в скором времени приступит к переброске военных в Азербайджан.
"В ближайшее время турецкие военные отправятся в Азербайджан. Сухопутные войска ВС Турции завершили подготовку", - приводит его слова Анадолу.
Предполагается, что эти военнослужащие будут задействованы в работе создаваемого совместно с РФ центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.
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- 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
- Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.
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История войны за Нагорный Карабах
- В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
- Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.