Ввод войск Турции в Азербайджан: Анкара сообщила детали пакта по Карабаху

Турецкие военные / Reuters

Турецкие военные специалисты будут действовать в совместном с РФ Мониторинговом центре по Нагорному Карабаху в течении одного года.

Об этом сообщает турецкой агентство Анадолу со ссылкой на министерство обороны Турции.

"Работа наших военных в совместном с Россией центре продлится один год", - говорится в сообщении оборонного ведомства Турции.

Накануне турецкий министр обороны Хулуси Акар сообщил, что Турция в скором времени приступит к переброске военных в Азербайджан.

"В ближайшее время турецкие военные отправятся в Азербайджан. Сухопутные войска ВС Турции завершили подготовку", - приводит его слова Анадолу.

Предполагается, что эти военнослужащие будут задействованы в работе создаваемого совместно с РФ центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

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27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

Азербайджан, Армения и Россия 9 ноября подписали соглашение о завершении войны в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, регион должны покинуть армянские вооруженные силы и воинские формирования НКР. На новой линии разграничения размещаются войска РФ.

История войны за Нагорный Карабах