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"Вякнули из-под забора – получат в зубы": Лукашенко оскорбил страны Балтии и высказался по ЕС

1 сентября 2020, 14:45

В Минске готовят ответные экономические меры на санкции со стороны стран Балтии.

Лукашенко
Лукашенко призывает ЕС и страны Балтии "не угрожать" Минску / Reuters

Лидеры европейских государств понимают, что с Беларусью ругаться нельзя, так как это грозит им негативными экономическими последствиями. Поэтому странам Балтии "дали команду фас", чтобы они ввели санкции против официального Минска.

Об этом заявил избранный по версии ЦИК Беларуси президент Александр Лукашенко, сообщает Белта.

По словам политика, лидеры ЕС не решились на конфликт с Беларусью, так как при таком развитии событий Минск может закрыть границы под Брестом и Гродно, что приведет к остановке транспортировки грузов из Германии на Восток. Поэтому в Брюсселе дали команду более слабым государствам ввести санкции против режима Лукашенко.

"Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю", - сказал Лукашенко.

Также он посоветовал странам Балтии быть осторожнее с мерами против Беларуси, так как на эти шаги могут негативно отреагировать их граждане.

"Пусть поаккуратнее накатывают на Лукашенко и Беларусь, потому что получат от своего народа так в зубы, что этих зубов не останется", - добавил действующий глава Беларуси.Читайте такжеСтало известно, когда ЕС намерен ввести санкции против режима Лукашенко

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что Минск уже работает над ответными санкциями против стран Балтии, а власти намерены заменить балтийские порты на российские.

Напомним, в понедельник, 31 августа, Латвия, Литва и Эстония ввели санкции против 30 чиновников и политиков режима Лукашенко. Им запретили въезд на территорию Беларуси.

Тем временем в Литве заявили, что Вюльнюс намерен расширить свой санкционный список против белорусских властей, который насчитывает 118 фамилий.

Литва санкции новости Беларуси
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