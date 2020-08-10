Выборы в Беларуси 2020: наблюдатели СНГ "вынесли вердикт"

Наблюдатели СНГ считают выборы в Беларуси легитимными / Reuters

Президентские выборы в Беларуси 2020 года являются легитимными, соответствовали белорусскому законодательству, обеспечили волеизъявление граждан, были конкурентными и открытыми.

О легитимности выборов в Беларуси рассказал глава Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев, который входит в миссию наблюдателей от объединения государств, пишет ТАСС.

По его словам, избирательная гонка прошла организованно, и наблюдатели СНГ не обнаружила фактов, которые ставят под сомнение ее легитимность.

"Выборы прошли организованно и соответствовали законодательству Белоруссии", – сказал Лебедев.

Читайте такжеВыборы в Беларуси: стала известна позиция ПутинаНапомним, в конце мая в Беларуси начались массовые акции протеста из-за арестов оппозиционных кандидатов в президенты и снятия их кандидатур с президентских выборов 2020.

В Беларуси 9 августа прошли выборы президента. После того, как закончилось голосование, и были объявлены результаты экзитполлов, согласно которым с огромным отрывом лидирует действующий президент Александр Лукашенко, начались массовые акции протеста, СМИ сообщили о первой жертве.