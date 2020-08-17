"Мир с ужасом наблюдал за насилием": в Великобритании приняли решение по Беларуси

В Британии не признали исхода выборов президента Беларуси / Фото: Reuters

Великобритания приняла решение о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси, по итогам которых ЦИК назвала Александра Лукашенко избранным президентом страны. Лондон требует расследования злоупотреблений властью на территории республики.

Об этом заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб, сообщает Европейская правда.

По его словам, Лондон не признает выборы в Беларуси состоявшимися и решительно осуждает насилие государства над своими гражданами.

"Мир с ужасом наблюдал за насилием, применяемым белорусскими властями для подавления мирных протестов, последовавших за фальшивыми президентскими выборами. Великобритания не принимает их результаты", - сказал дипломат.

Также он добавил, что международное сообщество должно провести объективное расследование касательно фальсификаций президентского избирательного процесса в Беларуси и последовавшей за этим волной насилия в стране.Читайте такжеНовые выборы президента Беларуси: в США сделали заявление

"Нам срочно нужно провести независимое расследование с участием ОБСЕ касательно недостатков, которые сделали выборы несправедливыми, а также ужасных репрессий, последовавших за выборами", - отметил Рааб.

Напоследок он подчеркнул, что Великобритания совместно с государствами-партнерами намерена провести работу по привлечению к ответственности власти Беларуси.

Ранее в Евросоюзе заявили, что Брюссель не признает итогов выборов президента Беларуси. ЕС готовит санкции против лиц, причастных к злоупотреблению власти в стране.

Тем временем Александр Лукашенко приехал на встречу с рабочими МЗКТ, в ходе которой заявил, что при его жизни пересмотра результатов избирательного процесса, состоявшегося 9 августа, не будет.