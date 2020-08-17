Новые выборы президента Беларуси: Лукашенко сделал заявление и назвал условие

Лукашенко готов к полной перезагрузке власти после принятия новой Конституции / tut.by

Новые выборы президента республики Беларусь могут состояться в том случае, если народ путем своего волеизъявление на референдуме примет новую Конституцию страны.

Об этом избранный по версии ЦИК Беларуси президент Александр Лукашенко заявил во время разговора с рабочими МЗКТ.

По его словам, как только будет принят новый Основной закон страны, белорусский народ может осуществить полную перезагрузку власти, включая местное самоуправление.

"Под давлением президент не должен принимать решение. Нам надо принять новую Конституцию, чтобы даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы – и парламента, и президента, и местных органов власти", - сказал Лукашенко.Читайте также"Застрелись, офицер – разберемся жестоко!" Лукашенко чуть не сцепился с рабочими МЗКТ

Напомним, в понедельник, 17 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко приехал пообщаться с бастующими на заводе МЗКТ рабочими. Там он заявил, что готов передать власть на места, однако изменения в Конституцию пока не подготовлены.

Также Лукашенко не исключил, что уже через год или два года он может покинуть пост главы государства, так как правит Беларусью целых 26 лет.

В оппозиции, в свою очередь, утверждают, что Лукашенко и его семье могут гарантировать неприкосновенность, однако президент должен пойти на одно ключевое условие.