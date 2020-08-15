В оппозиции Беларуси рассказали, как будут оспаривать "победу" Лукашенко

Ситуация в стране изменилась - оппозиция Беларуси / spring96.org

Белорусский Центризбирком признал победу Александра Лукашенко на президентских выборах и отклонил все жалобы касательно непризнания результатов избирательной гонки в стране. Оппозиция намерена и в дальнейшем оспаривать это решение.

Об этом сообщает ТАСС.

В штабе главного оппозиционного кандидата на пост главы Беларуси Светланы Тихановской заявили, что данные ЦИК диаметрально противоположны реальному положению вещей и позиции белорусского народа. Ситуация в стране изменилась, поэтому действия оппозиции не зависят от принятых Центризбиркомом решений.

"То, что это официальные данные, это не значит, что они отражают реальную ситуацию и выбор людей. Они до сих пор не могут понять, что ситуация изменилась кардинально. Наши дальнейшие действия не зависят от объявленных официальных итогов", - сказала Анна Красулина, представитель штаба Тихановской.Читайте такжеНовые выборы президента Беларуси: в США сделали заявление

Напомним, 12 августа три кандидата на пост главы Республики Беларусь – Андрей Дмитриев, Сергей Черечень и Анна Конопацкая – выступили с заявлением, согласно которому они не признают выборы президента состоявшимися и обратились с соответствующей жалобой в ЦИК.

Тем временем оппозиционер Светлана Тихановская сделала заявление о создании координационного совета и выразила готовности пойти на переговоры с властями Беларуси с целью мирной передачи власти.