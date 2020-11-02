Выборы президента Молдовы: Санду обогнала пророссийского Додона

Санду набрала 34,39% голосов избирателей против 34,11% у Додона / Фото Reuters

Центризбирком Молдовы объявил первые результаты президентских выборов, которые состоялись в стране в воскресенье, 1 ноября.

В избирательной гонке с отрывом в почти 3% лидирует бывший премьер-министр страны Майя Санду. Соответствующая информация появилась на сайте ЦИК Молдовы.

Санду обогнала действующего главу государства Игоря Додона в первом туре президентских выборов после подсчета 98,04% протоколов с избирательных участков.

Сообщается, что Санду набрала 34,39% голосов избирателей против 34,11% у Додона. Замыкает тройку лидеров мэр города Бельцы Ренато Усатый.

Центризбирком уже обработал все протоколы с участков внутри страны, ожидаются данные из США и Канады, где на участках еще идет голосование.

Ни один из кандидатов не получил поддержку более чем 50% избирателей. Поэтому уже точно можно утверждать, что будет второй тур выборов – в нем встретятся Додон и Санду. Второй тур должны назначить после обработки 100% бюллетеней и объявления официальных результатов голосования.

Напомним, в мае парламентарий от фракции Платформа Достоинства и правда Юрий Реница показал видеозапись, на которой экс-глава Демократической партии Владимир Плахотнюк и политик Сергей Яралов якобы передают президенту Молдовы Игорю Додону денежные средства на финансирование его политической силы – Партии социалистов.