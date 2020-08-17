Трамп практически догнал Байдена: стали известны результаты нового соцопроса в США

В июне разрыв между Трампом и Байденом составлял 14% / Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп сократил отставание от своего главного конкурента, кандидата на пост главы государства от Демократической партии Джо Байдена. Трампа готовы поддержать 46% американских граждан, принявших участие в социологическом исследовании.

Об этом сообщает CNN.

Согласно данным опроса, проведенного компанией SSRS в период с 12 по 15 августа, в котором приняли участие около 1100 американцев по всей территории страны, Байдена могут поддержать 50% американских респондентов. За Трампа готовы проголосовать 46% избирателей.

Примечательно, еще в июне разрыв между двумя кандидатами составлял 14%. Сейчас Трамп отстает от Байдена лишь на 4%.

Кроме того, около 1% респондентов готовы проголосовать за альтернативного кандидата. Еще 2% не поддерживают ни одну из кандидатур, представленных в американской президентской избирательной гонке.Читайте такжеПредвыборные страхи Трампа: возможен ли перенос выборов в США

Выборы президента США должны пройти 3 ноября 2020 года.

Напомним, ранее аналитики сделали прогноз на базе двух моделей, согласно которым кандидат от демократов Джо Байден одержит победу над Дональдом Трампом на будущих президентских выборах. Первая модель предсказала исход подавляющего числа выборов главы государства, вторая также продемонстрировала свою конкурентоспособность – если бы ее задействовали ранее, модель могла предсказать победу Трампа в 2016 году.