Выборы президента США: Трамп захватил лидерство в ключевых штатах

Трамп лидирует в колеблющихся штатах / Reuters

Кандидаты на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует на выборах президента США-2020 в шести ключевых штатах – Флориде, Джорджии, Айове, Северной Каролине, Техасе и Огайо.

Об этом свидетельствуют предварительные данные подсчета голосов, сообщает американское издание The Washington Post.

Как известно, это колеблющиеся штаты, где до последнего было непонятно, какая партия или кандидат может победить здесь на выборах.

В каких ключевых штатах лидирует Трамп

Флорида – 29 голосов выборщиков

Джорджия – 16 голосов

Айова – 6 голосов

Северная Каролина – 15 голосов

Техас – 38 голосов

Огайо – 18 голосов