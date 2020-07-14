"Позор!": разъяренные белорусы вышли на акции протеста, десятки задержанных

В Беларуси начались массовые акции протеста - фото dw.com

В Беларуси уже 9 августа состоятся выборы президента. Сегодня на улицы Миснка и других городов вышли митингующие в поддержку экс-банкира Виктора Бабарико и первого директора белорусского Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которые не были зарегистрированы кандидатами на выборах президента страны.

Об этом пишет 14 июля DW.

По информации СМИ, к 19.45 часам по местному времени проспект Независимости в центре города был перекрыт, на нем собралось несколько сотен человек. Люди не имели при себе ни флагов, ни плакатов с лозунгами. Они просто шли по улице и хлопали в ладоши. Проезжавшие мимо машины сигналили в знак солидарности с участниками шествия. Кроме пеших участников акции, на проспекте Независимости собралось множество велосипедистов.

Группы оппозиционно настроенных активистов вечером 14 июля начали одновременно собираться и в других районах Минска.

Вскоре в центр города подъехали автозаки, начались первые задержания. Так, журналистов радиостанции Еврорадио задержали прямо во время стрима с места событий. Еще одного мужчину задержали после того, как он попросил милиционеров оказать помощь одному из участников шествия, которому внезапно стало плохо.

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Около 20.45 популярный в стране Telegram-канал Беларусь головного мозга сообщил о задержании журналистов Радио Свобода. Примерно через час после начала акции начали глушить интернет, задержания продолжились. В ответ собравшиеся начали кричать "Позор!" и "Жыве Беларусь!".

Также СМИ сообщают, что аналогичные акции проходят в ряде других городов Беларуси - Бресте, Гомеле, Гродно.

По состоянию на 22.30 на акциях протеста задержали уже более 70 человек.

"Брестких байкеров, которые сигналили, остановил экипаж ГАИ. Проверили документы и отпустили", - сообщают местные СМИ.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что никакой другой политик, кроме него, не способен решить проблемы жителей страны.

Задержание Бабарико

Как ранее писал Главред, кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико, который, согласно соцопросам, является абсолютным лидером по уровню поддержки среди граждан, получил обвинения сразу по трем статьям.