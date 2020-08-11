Обозреватель назвал условие, при котором протесты в Беларуси подавят

Протесты в Беларуси подавят, если они не разрастутся, полагает эксперт / Reuters

Аналитик Украинского института будущего, политический обозреватель Игар Тышкевыч, который родом из Беларуси, спрогнозировал, что протесты в белорусском государстве подавят при одном условии.

Если протесты в Беларуси не разрастутся, то будут подавлены через 2-3 недели, рассказал эксперт Obozrevatel.

Собеседник добавил, что в стране протестует в основном городской средний класс, а этого очень мало для того, чтобы добиться своего.

"…Если протесты не поддержат другие социальные группы, через 2-3 недели они будут подавлены властью. Беларусь – не Украина, там протестуют по-другому, поэтому ожидать такого противостояния, как Майдан в Украине, там не стоит", – считает аналитик.

Читайте такжеЗабастовка в Беларуси: металлургический гигант останавливает работуНапомним, в Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы. После того, как закончилось голосование, и были объявлены результаты экзитполлов, согласно которым безоговорочно лидирует действующий президент Александр Лукашенко, начались массовые акции протеста.

Оппозиционные силы обвинили власти в фальсификациях. Сторонники оппозиции выступают против главы государства и требуют перемен. Силовики жестко расправлялись с протестующими, есть первая жертва.