"Сделать изгоем": оппозиционер Цепкало сбежал в Россию и накинулся на Лукашенко

Цепкало хочет превратить Лукашенко в изгоя - фото Цензору.нет

Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало, который бежал в Москву, сделал громкое заявление о том, что его цель - превратить президента Александра Лукашенко в изгоя.

Об этом он сказал в первом после побега интервью, которое дал телеканалу "Дождь".

"Я очень прошу российское руководство: не помогайте, просто потому что вы не помогаете белорусскому народу. Российское руководство считает, что когда оно дает помощь правительству, то оно оказывает помощь простым людям. Нет, не простым людям. На содержание вот этого огромного аппарата – все деньги туда уходят", – заявил Цепкало.

Он уверяет, что деньги от России и Международного валютного фонда уходят "прямо на армию, на внутренние войска". Также он рассказал, что его цель после отъезда из Беларуси – показать другим странам реальный имидж Лукашенко.

Читайте такжеБойкот КВН: команда из Беларуси устроила демарш из-за Крыма

"Самое главное, что мы сделали, – мы показали миру истинное нутро этого человека. Мы его раздели и смогли сделать его в глазах всего белорусского общества, всего белорусского народа изгоем", – сказал оппозиционер.

По его словам, Лукашенко попытается сфальсифицировать результаты президентских выборов.

"Я представляю, как на него будет [президент России Владимир] Путин смотреть после того, что он нарисует себе голоса", – добавил Цепкало.

Выборы в Беларуси

Как ранее писал Главред, в четверг, 16 июля, кандадидаты- оппозиционеры к действующему президенту - Светлана Тихановская, Валерий Цепкало и Виктор Бабарико провели встречу штабов, на которой решили объединить свои усилия для победы на выборах.

Также нынешний президент Александр Лукашенко признался, что больше всего он боится того, что оппозиция попробует силовым путем захватить власть в Беларуси.