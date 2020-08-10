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Побеждает Лукашенко: ЦИК Беларуси озвучил предварительные итоги выборов президента

10 августа 2020, 08:00

Тем временем на данный момент неизвестно, где находится сам Лукашенко. После начала акций протеста он так и не выступил с официальным заявлением.

Александр Лукашенко
В последний раз на публике Лукашенко появлялся около полудня 9 августа, когда пришел голосовать / Reuters

Центризбирком Беларуси объявил о победе Александра Лукашенко на выборах президента во всех районах, которые отчитались о подсчете голосов. По предварительным данным, за нынешнего главу государства проголосовали 92,7%.

За кандидата в президенты Светлану Тихановскую отдали голоса 3,89%. Об этом сообщили в ЦИК Беларуси.

Тем временем на данный момент неизвестно, где находится Лукашенко. После объявления первых результатов экзит-полов президентских выборов в Беларуси, которые спровоцировали массовые протесты, действующий глава страны так и не выступил с официальным заявлением.

Как сообщает издание "Подъем" в Telegram, в последний раз на публике Лукашенко появлялся около полудня 9 августа, когда пришел голосовать на избирательный участок.

Журналисты пытались обратиться за комментарием к пресс-секретарю Лукашенко Наталье Эйсмонт, однако ее телефон оказался выключенным.

Как сообщал Главред, выборы в Беларуси закончились масштабными акциями протестов. Силовики применили против протестующих резиновые пули, водометы. Известно о раненых после разгона силовиками митингующих и первой жертве.

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