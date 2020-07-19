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Лукашенко признался, чего боится больше всего

Лидер белорусов допускает, что может повториться ситуация, которая сложилась во время выборов в 2010 году.

19 июля 2020, 21:59
Лукашенко
Лукашенко поведал о своих страхах / УНИАН

Лидер белорусов Александр Лукашенко поведал о своих страхах. По его словам, больше всего он боится повторения ситуации, сложившейся в стране в 2010 году. Президент считает, что оппозиция попробует силовым путем захватить власть в Беларуси.

Об этом сообщает белорусское информационное агентство ОНТ.

Лукашенко назвал актуальным повторение во время нынешней президентской кампании ситуации, сложившейся во время выборов 2010 года, когда столицу Беларуси охватили массовые протесты.

"Это говорит о том, что пока этот вариант свержения существующего правительства или же расшатывания ситуации остается по-прежнему актуальным", - заявил белорусский президент.

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Напомним, в 2010 году в Минске вспыхнула массовая акция протеста из-за фальсификации выборов в пользу Лукашенко. Протестующие собрались у Дома правительства, где считали голоса. Во время акции группа неустановленных лиц осуществила попытку штурма здания. Акция протеста была разогнана силовиками, а организаторов обвинили в попытке свержения власти.

Как ранее писал Главред, в четверг, 16 июля, кандадидаты- оппозиционеры к действующему президенту - Светлана Тихановская, Валерий Цепкало и Виктор Бабарико провели встречу штабов, на которой решили объединить свои усилия для победы на выборах.

Александр Лукашев новости Беларуси протест
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