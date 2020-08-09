Лукашенко проголосовал на выборах президента и сделал важное заявление

Лукашенко проголосовал на выборах президента / скриншот из видео

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси проходят президентские выборы. В 11 часов на одном из избирательных участков появился действующий глава Республики Александр Лукашенко - он проголосовал.

Потом Лукашенко пообщался с журналистами и оценил ситуацию в стране, сообщает Белта.

"Нет, из-под контроля никто ничего не упустит. Ничего не выйдет. Это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти. Не только президента", - ответил Лукашенко на вопрос журналиста о том, есть ли повод опасаться, что обстановка выйдет из-под контроля.

При этом он подчеркнул, что "Беларусь не будет ввергнута в хаос и гражданскую войну после выборов".

Кроме того, Лукашенко заявил о усилении наблюдения на белорусско-российском участке границы.

Также лидер Беларуси рассказал, что 170 человек с фальшивыми документами не пропустили утром воскресенья в страну из-за границы.

Лукашенко обратился и к средствам массовой информации.

"СМИ получат мгновенный ответ, если будут способствовать дестабилизации обстановки в стране", - отметил президент.

Лукашенко назвал электоральную кампанию 2020 года одной из самых сложных для него.

Журналисты спросили главу государства, считает ли он нынешнюю электоральную кампанию самой сложной для него. "Не сказал бы, что она самая сложная, но одна из самых сложных", - признался он.

Читайте такжеПосле оглашения результатов выборов в Беларуси люди выйдут на Майдан - оппозиционерНапомним, ночью перед днем выборов в Минске зафиксировали колонны бронетранспортеров.

Видеозапись опубликовал местный портал TUT.BY.

На кадрах видно, как на пересечении улиц Первомайской и Пулихова в центре Минска стоит колонна из военных автомобилей.

Портал также сообщил, что у Дворца Республики и Дворца профсоюзов на Октябрьской площади в белорусской столице выставили ограждения.