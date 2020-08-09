"Ничего не выйдет": Лукашенко припугнул контролем на границе

Лукашенко заявил об усилении контроля на границе с РФ / Скриншот В гостях у Дмитрия Гордона

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об усилении контроля на границе с Россией.

Об этом он рассказал журналистам, пишет DW.

"На границе очень серьезный контроль. Увеличено наблюдение на белорусско-российском участке", - сказал Лукашенко.

Также усилен контроль на границах с Украиной и Польшей.

По словам Лукашенко, только ночью и утром 9 августа пограничники "завернули" 170 человек, которые либо не могли объяснить цель своей поездки, либо владели "фальшивыми визами".

"Из-под контроля никто ничего не упустит, это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти. В этом вы можете не сомневаться, что бы здесь не планировали отдельные люди. Ничего не выйдет", - отметил он.

Как ранее сообщалось, в Беларуси стал известен план оппозиции, который планируют применить, если победу на выборах президента одержит действующий глава государства Александр Лукашенко.

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Напомним, в Беларуси полицейский спецназ хватает людей прямо во дворах жилых домов.

Также недавно стало известно, что самолет президента Беларуси Александра Лукашенко вечером 9 августа вылетел из Минска. Как свидетельствуют данные сайта PlaneFinder, президентский борт покинут аэропорт беларусской столицы.

Точкой прибытия президентского борта EW-301PJ обозначена Турция. Однако точное его местонахождение пока неизвестно, как и страна, в которую направился главный борт Беларуси.