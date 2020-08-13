"Бьют и травят хлоркой": выяснились жуткие подробности о муже Тихановской

Мужа Тихановской держат в карцере / Reuters

У кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской заявили о массовых фальсификациях, а также сообщили, что ее муж находится в карцере.

Об этом рассказала доверенное лицо Тихановской Зинаида Михнюк в эфире канала Украина 24.

"Я возглавляю независимые профсоюзы в Брестском регионе и знаю только то, что знает вся Беларусь: что она (Тихановская - ред.) пошла в Центральную избирательную комиссию подать заявку о том, что выборы мы считаем фальсифицированными. Я хочу сказать о Бресте, что большинство участков подсчитали правильно, и везде Тихановская набрала 60%. А есть участки, где должны быть повторные выборы. Поэтому мы считаем - мы вышли мирным протестом за свой голос ", - сказала она.

Михнюк допускает, что видеообращение с призывом прекратить протесты Тихановскую заставили записать силой.

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"Я готовила встречу Тихановской с избирателями в Брестской области, и у нас были сведения, что против нее готовятся провокации. Я держала мобильник, а Светлана извинялась перед собравшимися гражданами, которых было около трех тысяч. Поэтому я не исключаю, что были угрозы, под дулом пистолета она говорила то, что говорила. Потому что у нее муж в тюрьме, у нее двое детей. Насколько мне известно, ее мужа постоянно держат в карцере, постоянно бьют, хлоркой там каждый день ... Говорят, что его здоровье пошатнулось. Но мы в это не верим ", - сказала она.

Напомним, 11 августа было опубликовано обращение кандидата на пост президента Беларуси Светланы Тихановской, в котором она призвала активистов остановить протесты против результатов выборов.

Позже она была вынуждена покинуть территорию Беларуси и отправиться в Литву. Белорусские пограничники показали видео момента пересечения границы Тихановской.