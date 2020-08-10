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В НАТО шокированы насилием по отношению к активистам в Беларуси

10 августа 2020, 22:39

В Альянсе призвали соблюдать главные права человека.

Столтенберг
Столтенберг обеспокоен ситуацией в Беларуси / REUTERS/Francois Lenoir

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 10 августа, резко раскритиковал подавления протестов в Минске, которые вспыхнули после голосования на выборах президента.

Об этом пишет DW.

"Союзники по НАТО выразили серьезное беспокойство президентскими выборами в Беларуси", - заявил генсек.

"НАТО осуждает насилие против мирных протестующих. Фундаментальные права и свободы нужно уважать, например свободу слова и право на мирный протест", - добавил он.

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Отметим, в Минске вечером 10 августа снова начались протесты граждан, которые не согласны с результатами выборов президента и победой Александра Лукашенко.

Как информирует издание Tut.by, в город заехали автозаки и водометы, а также автобусы с людьми в масках.

Напомним, в Минске сообщили, что в первый день массовых протестных акций против итогов президентских выборов Беларуси КГБ удалось предотвратить покушение на главного кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.

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