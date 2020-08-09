После оглашения результатов выборов в Беларуси люди выйдут на Майдан - оппозиционер

Лукашенко готов к силовому сценарию подавления протестов, но "конвейер репрессий" не сможет справиться с огромным количеством людей, которые выйдут на Майдан.
Сегодня, 9 августа, в Беларуси выбирают президента. Но протоколы с результатами выборов были оформлены до подсчета голосов. В них результат действующего президента Александра Лукашенко составляет порядка 76%, заявил белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько.
Об этом Лебедько рассказал в эфире телеканала Obozrevatel TV.
Как пояснил оппозиционер, именно такая цифра сегодня озвучивается провластными СМИ в стране.
"Людей морально готовят к этому", – заметил он.
Выборы в Беларуси он назвал "спецоперацией Лукашенко по переназначению себя".
В то же время Лебедько указал на особенности нынешней кампании в Беларуси, которые играют не в пользу Лукашенко. По его словам, в настоящее время у президента страны "исторически самый низкий рейтинг", доверие народа к власти подорвано.
В отличие от предыдущих кампаний, сегодня у Лукашенко отсутствуют средства для подкупа избирателей, и впервые за всю историю его президентства Россия открыто не поддерживает его кандидатуру, хотя в кампании "прослеживается российский след".
Исходя из этого оппозиционер спрогнозировал протесты в Беларуси, которые пройдут после оглашения результатов выборов.
"Люди выйдут, даже если не будет обращения от объединенного штаба", – заявил он.
Лебедько обратил внимание на высокую самоорганизацию, которую граждане страны проявляют в ходе этой кампании.
Политик допустил, что Лукашенко готов к силовому сценарию подавления протестов, но "конвейер репрессий" не сможет справиться с огромным количеством людей, которые примут участие в белорусском Майдане.
Читайте такжеВ Беларуси блокируют мобильный интернетНапомним, ночью перед днем выборов в Минске зафиксировали колонны бронетранспортеров.
Видеозапись опубликовал местный портал TUT.BY.
На кадрах видно, как на пересечении улиц Первомайской и Пулихова в центре Минска стоит колонна из военных автомобилей.
Портал также сообщил, что у Дворца Республики и Дворца профсоюзов на Октябрьской площади в белорусской столице выставили ограждения.