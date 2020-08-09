После оглашения результатов выборов в Беларуси люди выйдут на Майдан - оппозиционер

Люди выйдут на Майдан после выборов, убежден оппозиционер / Reuters

Сегодня, 9 августа, в Беларуси выбирают президента. Но протоколы с результатами выборов были оформлены до подсчета голосов. В них результат действующего президента Александра Лукашенко составляет порядка 76%, заявил белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько.

Об этом Лебедько рассказал в эфире телеканала Obozrevatel TV.

Как пояснил оппозиционер, именно такая цифра сегодня озвучивается провластными СМИ в стране.

"Людей морально готовят к этому", – заметил он.

Выборы в Беларуси он назвал "спецоперацией Лукашенко по переназначению себя".

В то же время Лебедько указал на особенности нынешней кампании в Беларуси, которые играют не в пользу Лукашенко. По его словам, в настоящее время у президента страны "исторически самый низкий рейтинг", доверие народа к власти подорвано.

В отличие от предыдущих кампаний, сегодня у Лукашенко отсутствуют средства для подкупа избирателей, и впервые за всю историю его президентства Россия открыто не поддерживает его кандидатуру, хотя в кампании "прослеживается российский след".

Исходя из этого оппозиционер спрогнозировал протесты в Беларуси, которые пройдут после оглашения результатов выборов.

"Люди выйдут, даже если не будет обращения от объединенного штаба", – заявил он.

Лебедько обратил внимание на высокую самоорганизацию, которую граждане страны проявляют в ходе этой кампании.

Политик допустил, что Лукашенко готов к силовому сценарию подавления протестов, но "конвейер репрессий" не сможет справиться с огромным количеством людей, которые примут участие в белорусском Майдане.

Читайте такжеВ Беларуси блокируют мобильный интернетНапомним, ночью перед днем выборов в Минске зафиксировали колонны бронетранспортеров.

Видеозапись опубликовал местный портал TUT.BY.

На кадрах видно, как на пересечении улиц Первомайской и Пулихова в центре Минска стоит колонна из военных автомобилей.

Портал также сообщил, что у Дворца Республики и Дворца профсоюзов на Октябрьской площади в белорусской столице выставили ограждения.