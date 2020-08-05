Соперница Лукашенко на выборах президента позвала на помощь Меркель

Светлана Тихановская попросила помощь у Меркель / Наша Нива

В Беларуси 9 августа состоятся выборы президента. Соперница действующего лидера страны Александра Лукашенко в борьбе за кресло Светлана Тихановская попросила о помощи канцлера Германии Ангелу Меркель.

Об этом сообщает ТАСС.

"Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажите ему, что мы не хотим войны, — заявила Тихановская в интервью немецкой газете Bild. — Все, чего мы хотим, — это справедливые выборы".

Также кандидат в президенты раскритиковала Лукашенко за то, что он "опустошил" Беларусь, и добавила, что боится за свою жизнь.

Читайте такжеЛукашенко заявил об изменении статуса отношений с РоссиейНапомним, во вторник, 4 августа, в Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента. Оно продлится до 8 августа включительно. В ходе обращения к белорусскому народу перед выборами действующий президент страны Александр Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.

Трансляция обращения Лукашенко доступна в YouTube.

"Целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Ну, что вы творите? Нашли этих трех несчастных девчонок. Они же не понимают, что они читают, что вы им пишете", — сказал Лукашенко.