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Силовики окружили дом Тихановской: оппонентка Лукашенко покинула свою квартиру

9 августа 2020, 07:48

Возле дома политика "собралось какое-то количество "тихарей" - правоохранителей в гражданской одежде

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская покинула свою квартиру / Наша Нива

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси проходят президентские выборы. Вечером накануне кандидат в президенты Светлана Тихановская покинула свою квартиру в Минске. По словам пресс-секретаря политика Анны Красулиной, сейчас кандидат находится в окружении сторонников и журналистов.

Об этом сообщает Belsat.

Где именно, пресс-секретарь не сказала. По ее словам, там Тихановская была намерена провести всю ночь.

Также Красулина подчеркнула, что возле дома политика "собралось какое-то количество "тихарей" - правоохранителей в гражданской одежде. Также подъехал подозрительный микроавтобус.

За считанные часы до завершения досрочного голосования Тихановская выступила с предвыборным обращением. Она призвала сограждан не допустить насилия, а представителей силовых структур страны - "не выполнять преступные приказы".

Читайте такжеВыборы в Беларуси: оппозиция объяснила, как действовать противникам ЛукашенкоНапомним, ранее действующий глава Беларуси Александр Лукашенко попросил губернатора Минской области Александра Турчина "не дёргать" аграриев из-за выборов президента, чтобы у них была возможность убрать урожай.

Об этом сказано в сообщении на сайте президента Беларуси.

"Какова у тебя ситуация политическая? Выборы же идут. Но не отвлекайся, на выборы людей не дёргай. Есть возможность — пусть подойдут досрочно, проголосуют. Но потерять такой урожай ради какой-то политики — это будет идиотизм полный", — цитируют Лукашенко в сообщении.

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