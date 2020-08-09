В Беларуси выбирают президента: все главные события дня выборов онлайн

За 5 дней на выборах президента Беларуси 41,7% избирателей проголосовали досрочно.
В воскресенье 9 августа в Беларуси проходят президентские выборы, избирательные участки открылись в 8:00 по киевскому времени.
Об этом сообщает Tut.by.
Для победы кандидату необходимо набрать более половины голосов всех пришедших на участки избирателей, поэтому выборы могут проходить в два тура.
Официально зарегистрированные кандидаты на выборах 2020:
- Александр Лукашенко;
- Светлана Тихановская;
- Анна Канопацкая;
- Андрей Дмитриев;
- Сергей Черечень.
ЦИК отказал в регистрации Виктору Бабарико, Валерию Цепкало, Юрию Ганцевичу, Владимиру Непомнящих, Ольге Ковальковой, Николаю Козлову.
Досрочное голосование
За 5 дней на выборах президента Беларуси 41.7% избирателей проголосовали досрочно.
Основной день голосования — сегодня, 9 августа.
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Читайте такжеСиловики окружили дом Тихановской: оппонентка Лукашенко покинула свою квартируНапомним, ночью перед днем выборов в Минске зафиксировали колонны бронетранспортеров.
Видеозапись опубликовал местный портал TUT.BY.
На кадрах видно, как на пересечении улиц Первомайской и Пулихова в центре Минска стоит колонна из военных автомобилей.
Портал также сообщил, что у Дворца Республики и Дворца профсоюзов на Октябрьской площади в белорусской столице выставили ограждения.