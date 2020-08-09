В Беларуси выбирают президента: все главные события дня выборов онлайн

В Беларуси выбирают президента / Reuters

В воскресенье 9 августа в Беларуси проходят президентские выборы, избирательные участки открылись в 8:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает Tut.by.

Для победы кандидату необходимо набрать более половины голосов всех пришедших на участки избирателей, поэтому выборы могут проходить в два тура.

Официально зарегистрированные кандидаты на выборах 2020:

Александр Лукашенко;

Светлана Тихановская;

Анна Канопацкая;

Андрей Дмитриев;

Сергей Черечень.

ЦИК отказал в регистрации Виктору Бабарико, Валерию Цепкало, Юрию Ганцевичу, Владимиру Непомнящих, Ольге Ковальковой, Николаю Козлову.

Досрочное голосование

За 5 дней на выборах президента Беларуси 41.7% избирателей проголосовали досрочно.

Основной день голосования — сегодня, 9 августа.

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8.45 По всей Беларуси власти начинают блокировать интернет-ресурсы. Не загружается YouTube и Telegram, есть проблемы с подключением к популярным новостным ресурсам.

Читайте такжеСиловики окружили дом Тихановской: оппонентка Лукашенко покинула свою квартируНапомним, ночью перед днем выборов в Минске зафиксировали колонны бронетранспортеров.

Видеозапись опубликовал местный портал TUT.BY.

На кадрах видно, как на пересечении улиц Первомайской и Пулихова в центре Минска стоит колонна из военных автомобилей.

Портал также сообщил, что у Дворца Республики и Дворца профсоюзов на Октябрьской площади в белорусской столице выставили ограждения.