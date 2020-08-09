В МИДе Беларуси признались, где находятся задержанные журналисты

В МИД рассказали, где находятся задержанные журналисты

Журналистам телеканала дождь, которых задержали в Минске, придется срочно покинуть территорию Беларуси. Они находятся в одном из РУВД столицы, осуществляются процессуальные действия с их участием.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз, передает ТАСС.

Он отметил, что будут приняты решения о мере ответственности в соответствии с законодательством.

"Учитывая, что они иностранцы, скорее всего, их попросят покинуть территорию Беларуси", - сказал Глаз.

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Отметим, сегодня в Беларуси проходят выборы президента. Действующий лидер Александр Лукашенко снова пытается остаться у власти. Накануне выборов в стране начались преследования оппонентов Лукашенко, а также задержания журналистов и участников акций протеста.

Как писал Главред, 9 августа в Минске были задержаны корреспонденты российского телеканала Дождь Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов.

Напомним, 7 августа в Минске задержали троих корреспондентов - Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка (граждане Украины), а также Юрия Баранюка (гражданин России).