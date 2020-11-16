Выборы в Молдове: Зеленский объяснил, чего ждет от победы Санду

Несмотря на отсутствие официальных результатов, Зеленский уже поздравил Санду с победой.
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал выборы в Молдове.
Согласно предварительным данным ЦИК Молдовы, там побеждает экс-премьер-министр Молдовы Майя Санду. Несмотря на отсутствие официальных результатов, Зеленский уже поздравил Санду с победой.
"Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове", – написал Зеленский в Twitter.
По его словам, от пребывания Санду на посту президента Молдовы он ожидает дальнейшее укрепление отношений между их странами "для европейского будущего наших народов".
Выборы в Молдове - о чем сообщалось ранее:
- 15 ноября в Молдове состоялся второй тур президентских выборов.
- По данным экзит-пола, лидер проевропейской Партии действия и солидарности, бывший премьер Майя Санду лидирует на выборах с 54,8%, у действующего главы государства Игоря Додона 45,2%.
- 2 ноября Центризбирком Молдовы объявил первые результаты президентских выборов. В избирательной гонке с отрывом в почти 3% лидировала бывший премьер-министр страны Майя Санду.
- Санду обогнала действующего главу государства Игоря Додона в первом туре президентских выборов после подсчета 98,04% протоколов с избирательных участков.
Автор: Диана Беловодская