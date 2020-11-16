Выборы в Молдове: Зеленский объяснил, чего ждет от победы Санду

Майя Санду и Украина - Зеленский сказал, чего ждет от ее победы / УНИАН

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал выборы в Молдове.

Согласно предварительным данным ЦИК Молдовы, там побеждает экс-премьер-министр Молдовы Майя Санду. Несмотря на отсутствие официальных результатов, Зеленский уже поздравил Санду с победой.

"Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове", – написал Зеленский в Twitter.

По его словам, от пребывания Санду на посту президента Молдовы он ожидает дальнейшее укрепление отношений между их странами "для европейского будущего наших народов".

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