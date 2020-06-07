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Республиканцы могут не поддержать Трампа на выборах президента – The New York Times

7 июня 2020, 15:13

Авторитетные представители Республиканской партии выступают против кандидатуры Дональда Трампа.

Дональд Трамп
У Трампа могут возникнуть серьезные проблемы с переизбранием на второй срок / Reuters

Республиканцы не исключают ситуации, при которой они не поддержат кандидатуру действующего президента США Дональда Трампа на пост главы государства на выборах в ноябре 2020 года. Более того, Республиканская партия и вовсе может оказать поддержку его конкуренту – представителю Демократической партии Джо Байдену. Причиной тому являются последние события в американской политике.

Об этом пишет The New York Times.

Как утверждает автор материала, ситуация внутри партии республиканцев накалилась после жесткой реакции Трампа на мирные протесты и беспорядки в США, начавшиеся 25 мая в Миннеаполисе после того, как полицейский задушил афроамериканца. Жесткая реакция президента не понравилась крупным политикам-республиканцам, которые засомневались в своей поддержке кандидатуры Дональда Трампа.

Ссылаясь на свои источники в Республиканской партии, NYT пишет, что по состоянию на данный момент Трампа не готовы поддержать 43-й президент США Джордж Буш-младший, Джебб Буш, а также сенатор из штата Юта Митт Ромни. Вдова Джорджа Маккейна с высокой долей вероятности поддержит именно Джо Байдена.

Бывшие военные и политические лидеры-республиканцы также не уверены в том, что поддержат Трампа.

Кроме того, отмечается, что после призывов Трампа к силовикам навести порядок в США, его открыто раскритиковали экс-министр обороны Джеймс Мэттис, сенатор Лиза Мурковски из Аляски, адмирал Уильям МакРейвен. Продолжают критиковать президента Митч Макконнелл – лидер большинства Республиканцев в Сенате, а также Тед Круз и Линдси Грэм.

Напоследок подчеркивается, что рядовые республиканцы не поддерживают Трампа.

Напомним, 25 мая в связи с гибелью афромериканца Джорджа Флойда вследствие применения чрезмерной силы полицейским в Миннеаполисе, в США начались массовые протесты и беспорядки.

Президент США Дональд Трамп грозился применить военные силы для установления порядка в городах, однако в Пентагоне ему заявили, что сделать это невозможно.

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