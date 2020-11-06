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Выборы в США: Байден уменьшил отставание от Трампа в "колеблющемся" штате

6 ноября 2020, 07:09

Штате Джорджия может дать одному из претендентов на кабинет в Белом доме 16 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы.

Джо Байден
Джо Байден / Фото Reuters

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден значительно уменьшил отставание от республиканца Дональда Трампа в "колеблющемся" штате Джорджия, который может дать одному из претендентов на кабинет в Белом доме 16 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы на выборах в США.

В Джорджии на данный момент обработали 99% бюллетеней. Трамп и Байден набрали по 49,4% голосов избирателей. При этом за "республиканца" проголосовали примерно на две тысячи больше человек, чем за "демократа". Об этом сообщает телеканал Fox News.

Представитель избирательной комиссии штата Габриэль Стерлинг ранее заявил, что обработка бюллетеней может быть завершена не ранее чем через 10 дней после дня выборов.

"Колеблющийся" штат

Большинство американских штатов имеют устоявшиеся политические предпочтения. Например, Калифорния практически всегда голосует за кандидата от демократов, а Канзас традиционно симпатизирует "республиканцам".

В то же время всегда существует ряд штатов, в которых электоральные предпочтения населения разделены практически поровну. Такие штаты называют "колеблющимися".

Победа в них гарантирует получение внушительного числа голосов выборщиков. Именно в этих штатах кандидаты проводят самую мощную агитацию.

На выборах США 2020 "колеблющихся штатов" восемь: Флорида (29 выборщиков); Пенсильвания (20 выборщиков); Огайо (18 выборщиков); Мичиган (16 выборщиков); Северная Каролина (15 выборщиков); Аризона (11 выборщиков); Висконсин (10 выборщиков); Айова (6 выборщиков).

Как правило, кандидаты на пост главы Белого дома бросают все силы именно на "колеблющиеся" штаты, проводя в них самую мощную агитацию и наибольшее количество предвыборных встреч.

Затягивается подсчет голосов и в штате Аризона. Пока что необработанными остаются около 450 тысяч избирательных бюллетеней. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные органы, ответственные за проведение выборов.

Подсчет голосов избирателей в штате Аризона может продлиться до конца текущей недели. По предварительным итогам, в этом штате побеждает Джо Байден, опережающий Дональда Трампа на 2% голосов.

Власти Невады, где Байден опережает Трампа на 0,9% (около 11 тысяч голосов), предоставят новые данные о подсчете голосов лишь 6 ноября. В штате подсчитано около 89 процентов бюллетеней.

В то же время на пресс-конференции представитель избирательной комиссии штата по округу Кларк заявил, что подсчет может затянуться до 12 ноября.

Ранее штаб Трампа заявил, что подаст иск о приостановке подсчета голосов в Неваде. Решение суда пока нет.

Также недосчитаны голоса еще в Пенсильвании, Северной Каролине и на Аляске. Во всех этих штатах лидирует Трамп, но голосов выборщиков от них не хватит для победы на выборах в случае поражения в Неваде.

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Выборы в США - о чем ранее сообщал Главред:

  • Выборы президента США состоялись 3 ноября. На данный момент продолжается подсчет голосов.
  • Кандидату от Демократической партии Джо Байдену осталось одержать победу в штате Невада, чтобы победить на выборах. На данный момент у Байдена - 264 голоса выборщиков, Невада может дать еще шесть, которые нужны для победы.
  • В США задерживается подсчет голосов, которые американские избиратели отдали на выборах президента по почте. Почтовая служба США (USPS) должна доставить бюллетени в избирательные комитеты до субботы, 7 ноября.
  • Команда действующего президента США Дональда Трампа потребовала приостановить подсчет голосов в штатах Джорджия, Мичиган и Пенсильвания. Известно, что суд Мичигана отказал Трампу.
  • Тем временем в США после завершения выборов президента вспыхнули массовые протесты и беспорядки с погромами на улицах. На протесты вышли в Портленде, Нью-Йорке, Фениксе, Лас-Вегасе, Миннеаполисе, Чикаго, Филадельфии и Балтиморе.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

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