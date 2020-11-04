Выборы в США: копы, биты, музыка и первая потасовка возле Белого дома

Люди на грузовике перекрыли улицу.
В день выборов в США в Вашингтоне недалеко от ограждений у Белого дома начали собираться активисты. Полиция призывала их разойтись.
Как пишет Reuters, чуть позже люди активно начали стягиваться к Белому дому. Журналисты заметили мужчину с огромной бейсбольной битой.
Люди на грузовике перекрыли улицу, ведущую к Белому дому. Из колонок звучит ритмичная музыка. Им никто не мешает. Копы сначала проезжали мимо, но потом все-таки решили оттеснить людей. Произошла первая потасовка с правоохранителями.
К Белому дому прибывают усиленные наряды полиции.
Большинство проголосовавших американцев - 86% - уверены, что их голоса посчитают правильно.
Бывший американский президент Барак Обама, комментируя президентские выборы в США, обратился к жителям страны и посоветовал отдать голос за Байдена.
"В этот день выборов все поставлено на карту. Наши работы. Наше здоровье. Сможем ли мы взять эту пандемию под контроль или нет", - написал он в Twitter.
По его словам, американцы могут проголосовать так, что в стране произойдут значительные изменения.
"Вы можете выбрать Джо Байдена и Камалу Харрис. Давайте выиграем", - сказал Обама.
Выборы президента США
- Во вторник, 3 ноября, в Соединенных Штатах Америки проходят выборы главы государства. Главными претендентами на президентский пост являются Дональд Трамп и Джо Байден, представляющие Республиканскую и Демократическую партии.
- Согласно данным опроса телеканала NBC и газеты The Wall Street от 1 ноября, Байдена готовы поддержать 52% избирателей, тогда как Трампа – 42% от всех, кто определился со своим выбором.
- Однако 3 ноября стало известно, что в ключевых штатах – где развернется основная борьба кандидатов – Трамп, по результатам опроса, с небольшим отрывом опережает Байдена.