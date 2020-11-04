Выборы в США: копы, биты, музыка и первая потасовка возле Белого дома

Возле Белого дома начали собираться активисты

В день выборов в США в Вашингтоне недалеко от ограждений у Белого дома начали собираться активисты. Полиция призывала их разойтись.

Как пишет Reuters, чуть позже люди активно начали стягиваться к Белому дому. Журналисты заметили мужчину с огромной бейсбольной битой.

Люди на грузовике перекрыли улицу, ведущую к Белому дому. Из колонок звучит ритмичная музыка. Им никто не мешает. Копы сначала проезжали мимо, но потом все-таки решили оттеснить людей. Произошла первая потасовка с правоохранителями.

К Белому дому прибывают усиленные наряды полиции.

Большинство проголосовавших американцев - 86% - уверены, что их голоса посчитают правильно.

Бывший американский президент Барак Обама, комментируя президентские выборы в США, обратился к жителям страны и посоветовал отдать голос за Байдена.

"В этот день выборов все поставлено на карту. Наши работы. Наше здоровье. Сможем ли мы взять эту пандемию под контроль или нет", - написал он в Twitter.

По его словам, американцы могут проголосовать так, что в стране произойдут значительные изменения.

"Вы можете выбрать Джо Байдена и Камалу Харрис. Давайте выиграем", - сказал Обама.

Выборы президента США