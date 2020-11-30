Выборы в США: объявлены официальные результаты в штате Аризона

Аризона подтвердила победу Джо Байдена / Reuters

Власти американского штата Аризона заверили результаты голосования на выборах президента США. Таким образом в этом штате подтвердилась победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Как сообщает агентство Bloomberg, после подсчета 100% голосов Байден опередил в Аризоне Трампа на 10 тыс голосов или примерно на 0,3%.​

Отметим, 7 ноября представители президента США Дональда Трампа подали иск о пересмотре всех бюллетеней в Аризоне из-за якобы возникших проблем с машинами для голосования, которые привели к отклонению части голосов.

Позже в Аризоне адвокаты предвыборной кампании Дональда Трампа отказались от иска о пересмотре всех бюллетеней.

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Дональд Трамп распорядился начать передачу власти Байдену, а сам победитель выборов огласил шесть кандидатов на ключевые должности в своей администрации. При этом Трамп отказывается признать свое поражение и называет выборы сфальсифицированными. Он заявил, что продолжит бороться в судах.

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник, 24 ноября, заявил, что Государственный департамент начал процесс передачи дел избранному президенту Джо Байдену.

В Пентагоне также сообщили, что получили уведомление о старте процедуры передачи власти Джо Байдену, который победил на президентских выборах.