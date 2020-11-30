Выборы в США: объявлены официальные результаты в штате Аризона

Аризона подтвердила победу Байдена в штате.
Власти американского штата Аризона заверили результаты голосования на выборах президента США. Таким образом в этом штате подтвердилась победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
Как сообщает агентство Bloomberg, после подсчета 100% голосов Байден опередил в Аризоне Трампа на 10 тыс голосов или примерно на 0,3%.
Отметим, 7 ноября представители президента США Дональда Трампа подали иск о пересмотре всех бюллетеней в Аризоне из-за якобы возникших проблем с машинами для голосования, которые привели к отклонению части голосов.
Позже в Аризоне адвокаты предвыборной кампании Дональда Трампа отказались от иска о пересмотре всех бюллетеней.
Выборы в США - о чем ранее сообщал Главред:
- Дональд Трамп распорядился начать передачу власти Байдену, а сам победитель выборов огласил шесть кандидатов на ключевые должности в своей администрации. При этом Трамп отказывается признать свое поражение и называет выборы сфальсифицированными. Он заявил, что продолжит бороться в судах.
- Госсекретарь США Майк Помпео во вторник, 24 ноября, заявил, что Государственный департамент начал процесс передачи дел избранному президенту Джо Байдену.
- В Пентагоне также сообщили, что получили уведомление о старте процедуры передачи власти Джо Байдену, который победил на президентских выборах.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.