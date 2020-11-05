Выборы в США: прохожие с криками ворвались в прямой эфир украинского телеканала

Ведущий практически не отреагировал на инцидент и продолжил говорить.
Во время прямого включения украинского ведущего Игоря Пупкова из США случился курьезный случай.
Так, Пупков с главной площади Нью-Йорка Таймс-сквер, в ночь на 5 ноября рассказал об обстановке и результатах выборов президента США, когда в эфир неожиданно ворвались с криками двое прохожих афроамериканцев.
Пока он говорил с ведущими в студии, на заднем плане появились двое прохожих - они аккуратно подкрались сзади и стали кричать прямо за спиной ведущего.
Сам ведущий телеканала Украина 24 отреагировал на инцидент в Facebook.
"На это можно смотреть вечно. Я видел его гланды", - лаконично написал Пупков.
При этом в комментариях люди удивились выдержке ведущего и отметили его профессионализм.
"Отличная выдержка!!! Пример для многих как нужно поступать в нестандартных ситуациях!", "Игорь, и смешно и страшно, но ты и виду не подал".
Выборы в США - о чем ранее сообщал Главред:
- В США задерживается подсчет голосов, которые американские избиратели отдали на выборах президента по почте. Почтовая служба США (USPS) должна доставить бюллетени в избирательные комитеты до субботы, 7 ноября.
- В США после завершения выборов президента вспыхнули массовые протесты и беспорядки с погромами на улицах.
- Кандидату от Демократической партии Джо Байдену осталось одержать победу в штате Невада, чтобы победить на выборах в США. На данный момент у Байдена - 264 голоса выборщиков, Невада может дать еще шесть, которые нужны для победы. Если Байден их получит, то наберет минимально необходимые 270 голосов выборщиков.