Выборы в США: прохожие с криками ворвались в прямой эфир украинского телеканала

В прямой эфир украинского ТВ ворвались с криками американцы / Youtube

​Во время прямого включения украинского ведущего Игоря Пупкова из США случился курьезный случай.

Так, Пупков с главной площади Нью-Йорка Таймс-сквер, в ночь на 5 ноября рассказал об обстановке и результатах выборов президента США, когда в эфир неожиданно ворвались с криками двое прохожих афроамериканцев.​

Пока он говорил с ведущими в студии, на заднем плане появились двое прохожих - они аккуратно подкрались сзади и стали кричать прямо за спиной ведущего.

Сам ведущий телеканала Украина 24 отреагировал на инцидент в Facebook.

"На это можно смотреть вечно. Я видел его гланды", - лаконично написал Пупков.

При этом в комментариях люди удивились выдержке ведущего и отметили его профессионализм.

"Отличная выдержка!!! Пример для многих как нужно поступать в нестандартных ситуациях!​", "Игорь, и смешно и страшно, но ты и виду не подал".

Выборы в США - о чем ранее сообщал Главред: