Выборы в США: Трамп рассказал, что ему нужно, чтобы "забрать" победу у Байдена

Дональд Трамп заявил, что убежден в своей победе на выборах / Фото Reuters

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп снова разразился обвинениями в адрес "демократов" и в очередной раз заявил, что убежден в своей победе на выборах президента.

Об этом сообщает The Hill.

"Эти выборы были проиграны демократами. Они жульничали. Это были мошеннические выборы", - заявил Трамп на встрече участников законодательного собрания штата Пенсильвания.

Он добавил, что необходимо "перевернуть" результаты выборов. При этом Трамп уточнил, что у него есть доказательства, которые позволят изменить результаты голосования.

"Все, что нам нужно, — это судья, который выслушает их должным образом", — подчеркнул действующий президент США.

Согласно данным подсчета, кандидат от Демократической партии Джо Байден получил 306 голосов выборщиков. Результат Трампа – 232 голоса выборщиков.

foxnews.com

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Выборы в США – последние новости:

Пенсильвания объявила об официальной победе Байдена в штате. Избирательная комиссия штата Мичиган также утвердила победу на президентских выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Как сообщает CNN, решение комиссии штата "почти уничтожило любой путь" для действующего президента Дональда Трампа отменить результаты выборов путем судебных разбирательств.

Верховный суд штата Невада также признал победу Байдена на выборах президента.

Дональд Трамп распорядился начать передачу власти Байдену, а сам победитель выборов огласил шесть кандидатов на ключевые должности в своей администрации.

Госсекретарь США Майк Помпео также заявил, что Государственный департамент начал процесс передачи дел избранному президенту Джо Байдену.

Джо Байден стал первым кандидатом в президенты США, который набрал более 80 миллионов голосов избирателей. Новый рекорд в истории Америки, установленный Байденом, укрепляет его решающую победу над Трампом, пишет CNN. Вероятно, что количество голосов увеличится, поскольку подсчет бюллетеней продолжается по всей стране.