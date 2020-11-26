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Выборы в США: Трамп рассказал, что ему нужно, чтобы "забрать" победу у Байдена

26 ноября 2020, 07:32

Необходимо "перевернуть" результаты выборов, заявил Дональд Трамп.

Дональд Трамп
Дональд Трамп заявил, что убежден в своей победе на выборах / Фото Reuters

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп снова разразился обвинениями в адрес "демократов" и в очередной раз заявил, что убежден в своей победе на выборах президента.

Об этом сообщает The Hill.

"Эти выборы были проиграны демократами. Они жульничали. Это были мошеннические выборы", - заявил Трамп на встрече участников законодательного собрания штата Пенсильвания.

Он добавил, что необходимо "перевернуть" результаты выборов. При этом Трамп уточнил, что у него есть доказательства, которые позволят изменить результаты голосования.

"Все, что нам нужно, — это судья, который выслушает их должным образом", — подчеркнул действующий президент США.

Согласно данным подсчета, кандидат от Демократической партии Джо Байден получил 306 голосов выборщиков. Результат Трампа – 232 голоса выборщиков.

foxnews.com

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Выборы в США – последние новости:

  • Пенсильвания объявила об официальной победе Байдена в штате. Избирательная комиссия штата Мичиган также утвердила победу на президентских выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
  • Как сообщает CNN, решение комиссии штата "почти уничтожило любой путь" для действующего президента Дональда Трампа отменить результаты выборов путем судебных разбирательств.
  • Верховный суд штата Невада также признал победу Байдена на выборах президента.
  • Дональд Трамп распорядился начать передачу власти Байдену, а сам победитель выборов огласил шесть кандидатов на ключевые должности в своей администрации.
  • Госсекретарь США Майк Помпео также заявил, что Государственный департамент начал процесс передачи дел избранному президенту Джо Байдену.
  • Джо Байден стал первым кандидатом в президенты США, который набрал более 80 миллионов голосов избирателей. Новый рекорд в истории Америки, установленный Байденом, укрепляет его решающую победу над Трампом, пишет CNN. Вероятно, что количество голосов увеличится, поскольку подсчет бюллетеней продолжается по всей стране.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

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