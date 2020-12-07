Выборы в США: власти Джорджии отказались пересмотреть результаты голосования в пользу Трампа

В Джорджии отвергли заявления Трампа о подтасовках на выборах / Фото Reuters

Официальные лица штата Джорджия отвергли утверждения Дональда Трампа о том, что его оппонент – кандидат от Демократической партии Джо Байден – одержал победу на выборах президента в этом штате с помощью мошенничества.

Так, глава избирательных органов штата, республиканец Брэд Раффенспергер заявил, что "разочарован" тем, что Трамп проиграл в Джорджии, но "народ сказал свое слово". Раффенспергер добавил, что "не видит ничего, что могло бы отменить волю народа". Об этом сообщает Голос Америки.

Губернатор Джорджии Брайан Кемп отверг просьбу Трампа созвать специальную сессию законодательного органа штата, чтобы отменить результаты голосования и передать голоса выборщиков Трампу.

В свою очередь, заместитель губернатора Джефф Данкан заявил, что абсолютно убежден, что Кемп не уступит требованию Трампа убедить законодателей аннулировать победу Байдена на выборах в штате.

Отметим, Джо Байден получил 16 голосов выборщиков штате Джорджия.

Читайте такжеТрамп выиграет эти выборы - и будет убит

Выборы в США - последние новости:

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил о фальсификациях на выборах президента США и раскрыл механизм подтасовок.

27 ноября действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что готов передать власть победителю избирательной гонки, кандидату от Демократической партии Джо Байдену только в том случае, если политик докажет, что 80 миллионов голосов были получены им честно.

2 декабря Дональд Трамп дал понять сторонникам, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2024 году, если его не изберут по результатам выборов 2020 года.