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Выборы в США: власти Джорджии отказались пересмотреть результаты голосования в пользу Трампа

7 декабря 2020, 06:32
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Джо Байден получил 16 голосов выборщиков штате Джорджия.

Дональд Трамп
В Джорджии отвергли заявления Трампа о подтасовках на выборах / Фото Reuters

Официальные лица штата Джорджия отвергли утверждения Дональда Трампа о том, что его оппонент – кандидат от Демократической партии Джо Байден – одержал победу на выборах президента в этом штате с помощью мошенничества.

Так, глава избирательных органов штата, республиканец Брэд Раффенспергер заявил, что "разочарован" тем, что Трамп проиграл в Джорджии, но "народ сказал свое слово". Раффенспергер добавил, что "не видит ничего, что могло бы отменить волю народа". Об этом сообщает Голос Америки.

Губернатор Джорджии Брайан Кемп отверг просьбу Трампа созвать специальную сессию законодательного органа штата, чтобы отменить результаты голосования и передать голоса выборщиков Трампу.

В свою очередь, заместитель губернатора Джефф Данкан заявил, что абсолютно убежден, что Кемп не уступит требованию Трампа убедить законодателей аннулировать победу Байдена на выборах в штате.

Отметим, Джо Байден получил 16 голосов выборщиков штате Джорджия.

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Выборы в США - последние новости:

  • Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил о фальсификациях на выборах президента США и раскрыл механизм подтасовок.
  • 27 ноября действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что готов передать власть победителю избирательной гонки, кандидату от Демократической партии Джо Байдену только в том случае, если политик докажет, что 80 миллионов голосов были получены им честно.
  • 2 декабря Дональд Трамп дал понять сторонникам, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2024 году, если его не изберут по результатам выборов 2020 года.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

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