Выборы в США: YouTube удалит все видео о фальсификациях

YouTube удалит все видео, где говорится о фальсификациях на выборах президента США / Скриншот

Руководство YouTube сообщило, что намерено удалять любые материалы, утверждающие, что в ходе президентских выборов в США имело место масштабное мошенничество и фальсификации, которые повлияли на их исход.

"Достаточное количество штатов сертифицировали результаты выборов для того, чтобы определить избранного президента", - говорится в сообщении блога в YouTube.

Из-за этого хостинг начинает удалять любой контент, загруженный сегодня или в любое время после, который утверждает, что широкомасштабное мошенничество или ошибки изменили исход президентских выборов США 2020 года.

Удалят все видео, в которых будет указано на то, что президент в США победил из-за мошенничества или сбоев в программах. В руководстве видео-хостинга уточнили, что данная политика вступает в силу с сегодняшнего дня.

В блоге говорится, что новости и комментарии по вопросу выборов "могут остаться на сайте в случае, если имеется существенный образовательный, документальный, научный или художественный контекст".

В материале упомянули, что ограничение контента, связанного с мошенничеством на выборах, началось еще в начале осени. За это время удалили тысячи видео. Около 77% таких видео были удалены до того, как они набрали 100 просмотров.