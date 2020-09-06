Выход Германии из Северного потока-2: в Берлине сделали предупреждение оппонентам

В Германии по-прежнему утверждают, что Северный поток-2 должен быть достроен / Reuters

Северный поток-2 является важным проектом для Германии, поэтому выход Берлина из процесса строительства газопровода может обернуться последствиями. Не следует связывать инцидент с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с темой реализации газопровода.

Об этом заявил глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас в интервью изданию Bild am Sonntag.

"В строительстве газопровода участвуют более 100 компаний из 12 европейских стран, примерно половина из них из Германии. Сейчас сужать дискуссии только до темы Северного потока-2 - не тот случай", - считает дипломат.Читайте такжеПочему Украине уже все равно, достроят ли Северный поток-2

Также он подчеркивает, что сторонникам выхода Германии из процесса строительства СП-2 нужно понимать последствия в случае реализации такой инициативы.