Выход Германии из Северного потока-2: в Берлине сделали предупреждение оппонентам

В МИД ФРГ призывают не связывать тему строительства Северного потока-2 с отравлением Навального.
Северный поток-2 является важным проектом для Германии, поэтому выход Берлина из процесса строительства газопровода может обернуться последствиями. Не следует связывать инцидент с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с темой реализации газопровода.
Об этом заявил глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас в интервью изданию Bild am Sonntag.
"В строительстве газопровода участвуют более 100 компаний из 12 европейских стран, примерно половина из них из Германии. Сейчас сужать дискуссии только до темы Северного потока-2 - не тот случай", - считает дипломат.Читайте такжеПочему Украине уже все равно, достроят ли Северный поток-2
Также он подчеркивает, что сторонникам выхода Германии из процесса строительства СП-2 нужно понимать последствия в случае реализации такой инициативы.
- Напомним, медицинские специалисты клиники Шарите, где находится российский оппозиционный политик Алексей Навальный, установили, что россиянин был отравлен веществом из группы Новичок.
- В связи с этим в Германии появились заявления о том, Берлин должен пересмотреть свое участие в реализации российского проекта Северный поток-2.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, призвала не связывать инцидент отравления Навального с вопросами строительства СП-2 и заявила, что Северный поток-2 должен быть достроен.