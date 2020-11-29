Иран пошел на радикальные меры из-за убийства руководителя ядерной программы

Власти Ирана собираются увеличить уровень обогащения урана до 20%.
Убийство ядерного физика Мохсена Фахризаде, которого западные разведслужбы считали руководителем иранской ядерной программы, заставило Иран действовать. В воскресенье, 29 ноября, иранский меджлис (парламент страны) принял законопроект, предусматривающий возможность увеличить уровень обогащения урана на территории страны.
Как сообщает телеканал Al Arabiya, "парламент Ирана принял проект постановления о повышении уровня обогащения урана". Указывается, что законопроект был принят большинством голосов депутатов меджлиса.
Перед этим глава парламентского комитета по энергетике Ферейдун Аббаси сообщил, что возглавляемый им комитет в сфере законодательной деятельности намерен сосредоточиться на достижении четырех задач: начать обогащение урана до 20%, удалить (с территории Ирана) всех инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), прекратить сотрудничество с МАГАТЭ и обеспечить полный выход Ирана из ядерной сделки.
Законопроект предполагает увеличение уровня обогащения урана до 20% и выше (такой уран считается оружейным), сообщает РИА Новости. В настоящий момент Иран обогащает уран на уровне выше 4% вместо 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.
Кроме того, предполагается задействование центрифуг для обогащения урана IR-2M в Натанзе и установка центрифуг IR-6 на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает использование центрифуг первого поколения IR-1.
Также проект предполагает восстановление реактора в Араке в том виде, в каком он был до соглашения, и строительство еще одного реактора. В свою очередь, соглашение предполагает его перепроектирование под производство радиоизотопов, чтобы он не производил плутоний оружейного качества.
Убийство ученого в Иране – о чем сообщалось ранее:
- Министерство обороны Ирана подтвердило, что в результате покушения неподалеку от Тегерана был убит физик Мохсен Фахризаде, которого некоторые дипломаты, согласно сообщениям, называли "отцом иранской бомбы". Западные разведслужбы считали его руководителем иранской ядерной программы.
- В субботу утром президент Ирана Хасан Рухани обвинил в убийстве ученого Израиль.
- По словам Рухани, Иран отомстит за убийство ученого.
- В Европейском союзе высказали слова осуждения в связи с жестоким убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.
- Убитый в результате террористического акта в Иране физик-ядерщик Мохсен Фахризаде имел отношение к разработке баллистических ракет.