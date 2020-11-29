Иран пошел на радикальные меры из-за убийства руководителя ядерной программы

Иран пошел на радикальные меры после убийства ученого / Reuters

Убийство ядерного физика Мохсена Фахризаде, которого западные разведслужбы считали руководителем иранской ядерной программы, заставило Иран действовать. В воскресенье, 29 ноября, иранский меджлис (парламент страны) принял законопроект, предусматривающий возможность увеличить уровень обогащения урана на территории страны.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, "парламент Ирана принял проект постановления о повышении уровня обогащения урана". Указывается, что законопроект был принят большинством голосов депутатов меджлиса.

Перед этим глава парламентского комитета по энергетике Ферейдун Аббаси сообщил, что возглавляемый им комитет в сфере законодательной деятельности намерен сосредоточиться на достижении четырех задач: начать обогащение урана до 20%, удалить (с территории Ирана) всех инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), прекратить сотрудничество с МАГАТЭ и обеспечить полный выход Ирана из ядерной сделки.

Законопроект предполагает увеличение уровня обогащения урана до 20% и выше (такой уран считается оружейным), сообщает РИА Новости. В настоящий момент Иран обогащает уран на уровне выше 4% вместо 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.

Кроме того, предполагается задействование центрифуг для обогащения урана IR-2M в Натанзе и установка центрифуг IR-6 на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает использование центрифуг первого поколения IR-1.

Также проект предполагает восстановление реактора в Араке в том виде, в каком он был до соглашения, и строительство еще одного реактора. В свою очередь, соглашение предполагает его перепроектирование под производство радиоизотопов, чтобы он не производил плутоний оружейного качества.

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