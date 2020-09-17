"Выкрикивал лозунги": в Беларуси судили задержанного на протестах глухонемого парня

23-летний житель Гомеля по имени Александр предстал перед судом после участия в несанкционированном митинге.
Протесты в Беларуси – в стране судили глухонемого молодого человек за то, что он, как утверждали милиционеры активно участвовал в несанкционированном митинге и "громко выкрикивал лозунги".
Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.
По данным журналистов, 23-летнего жителя Гомеля по имени Александр задержали 12 августа 2020 года на автобусной остановке. Мать задержанного рассказала, что ОМОН схватил его и потащил в автозак как раз в то время, когда парень пытался сесть в рейсовый автобус. По словам женщины, ее сын практически не способен слышать и говорить, понимает его только она.
"Он показывал [милиционерам ‒ Главред] на слуховой аппарат, что не слышит, пытался что-то хоть объяснить, но его начали бить — по ногам, по лбу. Потом были синяки, и на спине тоже", — утверждает она.
Позже молодой человек рассказал, что в автозаке его поставили на колени, а в РОВД положили лицом на пол и долго не разрешали поднимать голову.
В Гомеле суд признал вину Александра недоказанной и полностью оправдал его.
Протесты в Беларуси – что было ранее:
- В Беларуси несколько недель подряд регулярно проходят массовые акции протеста. Люди недовольны тем, что белорусский ЦИК объявил победителем выборов президента действующего главу страны Александра Лукашенко.
- С протестующими силовики расправляются максимально жестоким образом
- В минувшее воскресенье, 13 сентября, в Минске состоялся Марш героев. В ходе акции около 100 тысяч человек намеревались попасть к резиденции Лукашенко в районе Дрозды.
- Силовики использовали против протестующих водомет.
- Всего за воскресенье были задержаны около 400 участников шествия.