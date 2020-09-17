"Выкрикивал лозунги": в Беларуси судили задержанного на протестах глухонемого парня

Массовые протесты в Беларуси / Reuters

Протесты в Беларуси – в стране судили глухонемого молодого человек за то, что он, как утверждали милиционеры активно участвовал в несанкционированном митинге и "громко выкрикивал лозунги".

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

По данным журналистов, 23-летнего жителя Гомеля по имени Александр задержали 12 августа 2020 года на автобусной остановке. Мать задержанного рассказала, что ОМОН схватил его и потащил в автозак как раз в то время, когда парень пытался сесть в рейсовый автобус. По словам женщины, ее сын практически не способен слышать и говорить, понимает его только она.

"Он показывал [милиционерам ‒ Главред] на слуховой аппарат, что не слышит, пытался что-то хоть объяснить, но его начали бить — по ногам, по лбу. Потом были синяки, и на спине тоже", — утверждает она.

Позже молодой человек рассказал, что в автозаке его поставили на колени, а в РОВД положили лицом на пол и долго не разрешали поднимать голову.

В Гомеле суд признал вину Александра недоказанной и полностью оправдал его.

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