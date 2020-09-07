"Вырваны куски кожи": в Минске нашли изувеченное тело футбольного фана

В Минске нашли мертвым еще одного активиста - фото Наша нива

Сегодня в Минске нашли мертвым 25-летного футбольного фана Алексея Демидова.

Родители парня уверяют, что на его теле были явные следи побоев, хотя официальная причина смерти - отравление неустановленным веществом.

Об этом пишет Наша Нива.

4 сентября Демидов ушел на работу на автомойку. Поздно вечером разговаривал с матерью по телефону, однако через час перестал отвечать на звонки. Тело Демидова обнаружили утром 5 сентября на окраине микрорайона Серебрянка.

В морге родителям не показали тело сына, только лицо, они сами осмотрели его дома.

"Были травмы. На голове гематомы, на подбородке как будто вырваны кусочки кожи… Нога перекручена — как будто сломана. Пальцы сбиты, костяшки сбиты на руках. Грязная одежда… Похоже, была драка или что-то такое", - рассказал двоюродный брат Алексея.

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По его словам, официальное свидетельство о смерти будет через месяц, а в предварительном написали, что причиной смерти якобы стало отравление необнаруженным веществом. При этом, говорит брат погибшего, на его теле нет ни следов наручников, ни следов побоев дубинкой.

Он рассказал, что Демидов был фанатом Динамо, боксировал, в протестах не участвовал.

Следственный комитет Беларуси прокомментировал этот случай так:

"По факту смерти проводится проверка, точные обстоятельства устанавливаются. Для определения точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы".

Жертвы протестов в Беларуси

Как ранее писал Главред, в Беларуси еще один активист погиб во время задержания силовиками в Гомеле. Родители Александра Вихора 15 августа получили свидетельство о смерти.

Напомним, журналисты сообщали, что в Беларуси 34-летнего активиста протестов Александра Тарайковского, который стал первой жертвой противостояний в центре Минска, убил кто-то из бойцов спецназа КГБ Альфа или спецназа МВД Алмаз.