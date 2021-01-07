Выстрелили в грудь: появилась первая жертва беспорядков в США

Появилась первая жертва беспорядков в США / Reuters

В США 6 января сторонники Трампа захватили здание Конгресса. Охрана Капитолия выстрелила в одну из протестующих. В результате ранения женщина погибла.

Как сообщает телеканала NBC, еще несколько человек получили ранения в результате столкновений.

Протестующая пыталась выбить дверь здания. За это охранник выстрелил ей в шею и грудь. Женщина тут же упала на пол. Другие протестующие пытались оказать ей помощь.

Впоследствии женщину Роберту Паулсен вынесли на носилках из Капитолия в карету скорой помощи. Женщина находилась в критическом состоянии.

Позже полиция американского округа Колумбия подтвердила информацию о первой жертве беспорядков в Вашингтоне. Раненная в здании Капитолия женщина скончалась в больнице.

Как сообщает CNN со ссылкой на представителя департамента полиции Вашингтона, кто именно стрелял в женщину, пока неизвестно.

"Да, смерть взрослой женщины, застреленной внутри Капитолия, констатировали в районной больнице", - заявили в полицейском департаменте.

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