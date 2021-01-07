Выстрелили в грудь: появилась первая жертва беспорядков в США

Протестующая пыталась выбить дверь здания. За это охранник выстрелил ей в грудь.
В США 6 января сторонники Трампа захватили здание Конгресса. Охрана Капитолия выстрелила в одну из протестующих. В результате ранения женщина погибла.
Как сообщает телеканала NBC, еще несколько человек получили ранения в результате столкновений.
Протестующая пыталась выбить дверь здания. За это охранник выстрелил ей в шею и грудь. Женщина тут же упала на пол. Другие протестующие пытались оказать ей помощь.
Впоследствии женщину Роберту Паулсен вынесли на носилках из Капитолия в карету скорой помощи. Женщина находилась в критическом состоянии.
Позже полиция американского округа Колумбия подтвердила информацию о первой жертве беспорядков в Вашингтоне. Раненная в здании Капитолия женщина скончалась в больнице.
Как сообщает CNN со ссылкой на представителя департамента полиции Вашингтона, кто именно стрелял в женщину, пока неизвестно.
"Да, смерть взрослой женщины, застреленной внутри Капитолия, констатировали в районной больнице", - заявили в полицейском департаменте.
Новости США - о чем ранее сообщал Главред:
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- При этом Трамп призвал протестующих вернуться к мирному формату акции. Действующий президент США призвал своих сторонников поддержать правоохранителей.
- Избранный американский президент Джо Байден назвал происходящее в центре Вашингтона не протестами, а мятежом.